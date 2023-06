Vo Švajčiarsku poslanci odmietli povoliť transfer zbraní na Ukrajinu

Ženeva 2. júna (TASR) - Dolná komora švajčiarskeho parlamentu zahlasovala vo štvrtok proti návrhu zákona, ktorý by výslovne povolil transfer zbraní švajčiarskej výroby na Ukrajinu. Iniciatívu podporilo 75 poslancov, no proti sa ich vyslovilo 98, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Jean-Luc Addor z populistickej, pravicovej a najväčšej parlamentnej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP) povedal, že "prijatie tejto iniciatívy by znamenalo zaujať stanovisko k jednému z protagonistov (konfliktu), o čom značí aj samotný názov ("Lex Ukrajina")". Legislatíva by preto podľa jeho slov porušovala vojenskú neutralitu Švajčiarska, čo je postoj, ktorý táto krajina dlhodobo zastáva.



O neutralite Švajčiarka sa horlivo diskutuje už od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z vlaňajšieho februára, konštatuje AFP. Bern síce nasledoval kroky EÚ a uvalil sankcie na Moskvu, v otázke vojenskej neutrality však zatiaľ takú flexibilitu nepreukázal.



Napriek tlaku zo strany Kyjeva a jeho spojencov dosiaľ Švajčiarsko odmietalo povoliť krajinám, ktoré vlastnia zbrane švajčiarskej výroby, ich reexport na Ukrajinu.



Doteraz zamietlo takéto žiadosti Nemecku, Španielsku aj Dánsku, a to s odvolaním sa na svoj zákon o vojenskom materiáli, ktorý zakazuje reexport švajčiarskych zbraní a iného vojenského vybavenia do krajiny zapojenej do ozbrojeného konfliktu.



Švajčiarsky prezident Alain Berset sa vo štvrtok stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Moldavsku. Diskutovali aj o vývoze vojenského materiálu.



Berset na Twitteri stretnutie so Zelenským označil za produktívne. Podľa jeho slov sa rozprávali o situácii na Ukrajine, švajčiarskej humanitárnej pomoci či obnove krajiny. Švajčiarske médiá informovali, že stretnutie trvalo približne 25 minút.



Dvojica diskutovala aj o postoji Bernu k reexportu zbraní, uviedol Berset pre štátnu televíziu RTS. "Verím, že Ukrajinci veľmi dobre chápu pozíciu a úlohu Švajčiarska," povedal Berset a dodal, že je pripravený kedykoľvek vycestovať na Ukrajinu.



Najdôležitejšie je byť podľa jeho slov jednotnými a netolerovať, čo sa deje na východe Ukrajiny. Dodal, že Švajčiarsko od začiatku invázie ukázalo, že mu nie je ľahostajné, čo sa deje a je pevne odhodlané stáť po boku Ukrajiny.