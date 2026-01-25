< sekcia Zahraničie
Vo Švajčiarsku pri tragédii v bare bol zamknutý jeden z východov
Autor TASR
Bern 25. januára (TASR) - Dôležitý únikový východ bol zamknutý počas novoročných osláv, keď došlo k požiaru v bare Le Constellation v švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, uviedol v nedeľu švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung (NZZ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Dvere na prízemí, ktoré mali v prípade potreby umožniť ľuďom opustiť budovu, boli podľa správy denníka v deň tragédie zamknuté. Vyšetrovatelia uvádzajú, že požiar zrejme vznikol, keď ľudia oslavujúci Nový rok zdvihli fľaše šampanského s pripevnenými prskavkami a zapálili zvukovoizolačnú penu na strope v suteréne. V dôsledku požiaru zahynulo 40 ľudí a 116 utrpelo zranenia.
Podľa stavebného povolenia z roku 2015 na novú sklenenú verandu pred hlavným vchodom bolo podmienkou jeho schválenia zabezpečenie núdzového východu. Povolenie sa odvoláva na dvere na západnej strane budovy, píše NZZ. Moretti však počas výsluchu uviedol, že dvere boli určené výhradne pre personál podniku. Keď došlo k požiaru, niekoľko osôb sa pokúšalo uniknúť cez tieto dvere, ktoré nemali označenie únikového východu.
Denník ozrejmil, že nebolo bezprostredne zrejmé, či Moretti vedel, že dvere mali byť označené a prístupné. O stavebné povolenie totiž nežiadali manželia, ale majiteľ budovy. Starosta Nicolas Féroud ozrejmil, že na 100 návštevníkov sú potrebné dva núdzové východy. Západné dvere boli tretím východom. Doposiaľ nie je jasné, koľko ľudí sa nachádzalo v bare počas novoročných osláv.
Majiteľov baru Jacquesa Morettiho a jeho ženu Jessicu úrady vyšetrujú pre zabitie z nedbanlivosti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti. Švajčiarske úrady Morettiho najprv vzali do väzby, no v piatok ho prepustili po zaplatení kaucie.
