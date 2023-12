Vo Švajčiarsku sa rozpráva španielska vláda a katalánski separatisti

Madrid 2. decembra (TASR) – Zástupcovia španielskej vládnej strany PSOE a katalánskej strany Junts separatistického lídra Carlesa Puigdemonta začali v sobotu vo Švajčiarsku neverejné rozhovory o urovnaní dlhoročného konfliktu. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



Prvé stretnutie "prebehlo dobre", povedal vyjednávač PSOE Santos Cerdán pred tým, ako odletel zo Ženevy späť do Madridu. O obsahu rozhovorov ani prípadnej účasti samotného Puigdemonta sa nevyjadril. Tajné je aj presné miesto stretnutia.



S rokovaniami súhlasil španielsky premiér Pedro Sánchez, aby si v parlamente zabezpečil hlasy strany Junts na opätovné zvolenie. Puigdemont sa snaží o odtrhnutie Katalánska od Španielska, Sánchez chce tomu zabrániť a konflikt vyriešiť dialógom a ústupkami, približuje DPA.



Strana Junts presadila, aby rozhovory so Španielskou socialistickou a robotníckou stranou (PSOE) viedli za účasti neutrálnej organizácie, ktorá by možné výsledky overila a dohliadala na ich realizáciu. PSOE večer oznámila, že za sprostredkovateľa si zvolili salvádorského diplomata Francisca Galinda Véleza. Pri rokovaniach bude pomáhať aj švajčiarske Centrum Henriho Dunanta pre humanitárny dialóg (HD), ktoré v roku 2018 overovalo rozpustenie baskickej teroristickej organizácie ETA.



Stretnutie sa podľa médií konalo mimo Španielska, aby tým umožnili prípadnú osobnú účasť Puigdemonta, ktorý žije v exile v Belgicku. Vo vlasti by ho zadržali za pokus o dosiahnutie nezávislosti Katalánska nezákonným referendom z roku 2017, keď bol predsedom regionálnej vlády.



Sánchez strane Junts a ďalšej separatistickej strane ERC prisľúbil za podporu v parlamente amnestiu pre katalánskych separatistov a aktivistov. Tú však musí schváliť parlament, čo môže trvať niekoľko mesiacov. Proti amnestii dôrazne vystupuje španielska konzervatívna opozícia.