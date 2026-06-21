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Vo Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom

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Pakistanský premiér Muhammad Shehbaz Sharif (vľavo) stojí vedľa náčelníka generálneho štábu pakistanskej armády poľného maršala Asima Munira pred štvorstranným stretnutím medzi Spojenými štátmi, Iránom, Pakistanom a Katarom v luxusnom hotelovom komplexe Burgenstock s výhľadom na Lucernské jazero vo Švajčiarsku v nedeľu 21. júna 2026. Foto: TASR/AP

Iránska televízia IRIB tvrdí, že počas prvého kola sa nehovorilo o jadrovom programe Teheránu.

Autor TASR
,aktualizované 
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Bürgenstock 21. júna (TASR) - Vo švajčiarskom horskom stredisku Bürgenstock sa v nedeľu podvečer skončilo prvé kolo rokovaní medzi predstaviteľmi Spojených štátov a Iránu o implementácii memoranda o porozumení, ktoré má viesť k ukončeniu vojny na Blízkom východe. Informovali o tom iránske médiá a agentúra Reuters, píše TASR.

Podľa iránskej agentúry Fárs trvali rozhovory 80 minút a skončili sa pre potrebu vedenia „interných konzultácií“.

Iránska televízia IRIB tvrdí, že počas prvého kola sa nehovorilo o jadrovom programe Teheránu. Namiesto toho sa delegácie zamerali na 14-bodové memorandum o porozumení, pričom osobitný dôraz kládli najmä na situáciu v Libanone.

Podľa zdrojov televízie al-Džazíra sa uskutoční viacero kôl rokovaní. Tematicky budú rozdelené podľa jednotlivých sporných bodov.

Prvé kolo bolo zamerané na Libanon a v druhom budú vyjednávači hovoriť o Hormuzskom prielive. Na ďalších stretnutiach sa bude riešiť iránsky jadrový program a sankcie.

Úvodné rokovanie bolo štvorstranné a zúčastnili sa ňom aj sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru. Podľa Baraka Ravida z portálu Axios americkú stranu zastupovali viceprezident J. D. Vance, vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner, vedúci kancelárie viceprezidenta Jacob Reses, poradcovia pre národnú bezpečnosť Andy Baker a Cliff Sims, ako aj Witkoffov poradca Nick Stewart.

Podľa iránskych štátnych médií delegácia Teheránu pred začiatkom rokovaní odmietla americkú požiadavku o spoločnú fotografiu a podanie rúk.

Vance už rokovania označil za „historické stretnutie“ a rozhovory boli podľa jeho slov doposiaľ veľmi úspešné. Podľa zdrojov al-Džazíry diskusie prebiehajú v konštruktívnej atmosfére napriek nedávnym príspevkom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil útokmi na Irán.
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