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Vo Švajčiarsku sa začali rokovania medzi Iránom a USA
Začiatok rokovaní potvrdila aj stanica al-Džazíra s odvolaním sa na katarské ministerstvo zahraničných vecí.
Autor TASR
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Teherán 21. júna (TASR) - Delegácie z Iránu, Kataru a Spojených štátov sa v nedeľu stretli vo Švajčiarsku, aby rokovali o prímerí v Libanone a zmrazených iránskych aktívach. Informovala o tom stanica al-Džazíra aj agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu IRIB, píše TASR.
„Na mieste rokovaní sa v súčasnosti koná trojstranné stretnutie za účasti Iránu, Spojených štátov a Kataru, zamerané na otázky komplexného prímeria v Libanone a zmrazených iránskych aktív,“ uviedla IRIB vo svojej správe.
Začiatok rokovaní potvrdila aj stanica al-Džazíra s odvolaním sa na katarské ministerstvo zahraničných vecí.
Rezort vo svojom stanovisku vyjadril nádej, „že tieto stretnutia povedú k uzavretiu komplexnej a trvalej dohody, ktorá bude riešiť všetky otázky uvedené v memorande o porozumení“.
Katarské ministerstvo tiež poznamenalo, že bude naďalej spolupracovať s Pakistanom v sprostredkovateľských snahách a so „všetkými zainteresovanými stranami na vytvorení pozitívneho prostredia, ktoré umožní rokovaniam dosiahnuť ich ciele, a to na základe pevného presvedčenia, že dialóg a diplomacia predstavujú optimálnu cestu k riešeniu konfliktov a sporov“.
Irán skôr v nedeľu avizoval, že hlavnou témou jeho rozhovorov so Spojenými štátmi vo Švajčiarsku bude prebiehajúci konflikt v Libanone medzi Izraelom a proiránskym libanonským militantným hnutím Hizballáh, ako aj otázky zmrazených iránskych financií a predaja iránskej ropy.
„Na mieste rokovaní sa v súčasnosti koná trojstranné stretnutie za účasti Iránu, Spojených štátov a Kataru, zamerané na otázky komplexného prímeria v Libanone a zmrazených iránskych aktív,“ uviedla IRIB vo svojej správe.
Začiatok rokovaní potvrdila aj stanica al-Džazíra s odvolaním sa na katarské ministerstvo zahraničných vecí.
Rezort vo svojom stanovisku vyjadril nádej, „že tieto stretnutia povedú k uzavretiu komplexnej a trvalej dohody, ktorá bude riešiť všetky otázky uvedené v memorande o porozumení“.
Katarské ministerstvo tiež poznamenalo, že bude naďalej spolupracovať s Pakistanom v sprostredkovateľských snahách a so „všetkými zainteresovanými stranami na vytvorení pozitívneho prostredia, ktoré umožní rokovaniam dosiahnuť ich ciele, a to na základe pevného presvedčenia, že dialóg a diplomacia predstavujú optimálnu cestu k riešeniu konfliktov a sporov“.
Irán skôr v nedeľu avizoval, že hlavnou témou jeho rozhovorov so Spojenými štátmi vo Švajčiarsku bude prebiehajúci konflikt v Libanone medzi Izraelom a proiránskym libanonským militantným hnutím Hizballáh, ako aj otázky zmrazených iránskych financií a predaja iránskej ropy.