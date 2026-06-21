Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. jún 2026Meniny má Alojz
< sekcia Zahraničie

Vo Švajčiarsku sa začali rokovania medzi Iránom a USA

.
Policajt monitoruje koĺónu vozidiel s pakistankou delegáciou počas jej príchodu na prvé kolo rokovaní s Iránom o implementácii memoranda o porozumení, ktoré má ukončiť vojenský konflikt medzi USA a Iránom vo švajčiarskom meste Obbürgen 21. júna 2026. Foto: TASR/AP

Začiatok rokovaní potvrdila aj stanica al-Džazíra s odvolaním sa na katarské ministerstvo zahraničných vecí.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 21. júna (TASR) - Delegácie z Iránu, Kataru a Spojených štátov sa v nedeľu stretli vo Švajčiarsku, aby rokovali o prímerí v Libanone a zmrazených iránskych aktívach. Informovala o tom stanica al-Džazíra aj agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu IRIB, píše TASR.

Na mieste rokovaní sa v súčasnosti koná trojstranné stretnutie za účasti Iránu, Spojených štátov a Kataru, zamerané na otázky komplexného prímeria v Libanone a zmrazených iránskych aktív,“ uviedla IRIB vo svojej správe.

Začiatok rokovaní potvrdila aj stanica al-Džazíra s odvolaním sa na katarské ministerstvo zahraničných vecí.

Rezort vo svojom stanovisku vyjadril nádej, „že tieto stretnutia povedú k uzavretiu komplexnej a trvalej dohody, ktorá bude riešiť všetky otázky uvedené v memorande o porozumení“.

Katarské ministerstvo tiež poznamenalo, že bude naďalej spolupracovať s Pakistanom v sprostredkovateľských snahách a so „všetkými zainteresovanými stranami na vytvorení pozitívneho prostredia, ktoré umožní rokovaniam dosiahnuť ich ciele, a to na základe pevného presvedčenia, že dialóg a diplomacia predstavujú optimálnu cestu k riešeniu konfliktov a sporov“.

Irán skôr v nedeľu avizoval, že hlavnou témou jeho rozhovorov so Spojenými štátmi vo Švajčiarsku bude prebiehajúci konflikt v Libanone medzi Izraelom a proiránskym libanonským militantným hnutím Hizballáh, ako aj otázky zmrazených iránskych financií a predaja iránskej ropy.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna

HRABKO: Premiér reagoval na výklad ÚS SR k dlhovej brzde naozaj rýchlo

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Tropické dni sú tu

Fico: SR pri tvorbe rozpočtu EÚ bude presadzovať záujmy kohézie