Vo Švajčiarsku sa začali rokovania o prímerí v Sudáne

Bern 14. augusta (TASR) - Rokovania o ukončení 16 mesiacov trvajúcej občianskej vojny v Sudáne sa začali v stredu vo Švajčiarsku. Neúčasť sudánskej armády na rokovaniach však mierni očakávania z prijatia okamžitých krokov na zmiernenie humanitárnej krízy v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a Reuters.



Vojna v Sudáne vypukla vlani v apríli medzi armádou vedenou de facto lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Príčinou boli nezhody súvisiace so spojením armády a RSF v rámci prechodu krajiny z vojenskej vlády k slobodným voľbám.



Rokovania o prímerí zvolal osobitný vyslanec USA pre Sudán Tom Perriello a zatiaľ čo RSF uviedla, že sa na nich zúčastní, sudánska armáda neprišla, pretože nie je spokojná s formátom rokovaní usporiadaných Washingtonom.



Bez účasti armády pritom nie je v rámci rokovaní možné priame sprostredkovanie, uviedol Perriello tento týždeň. Účastníci rokovaní, ktoré zahŕňajú aj Egypt, Spojené arabské emiráty, Africkú úniu či rôznych odborníkov, budú namiesto toho rokovať o možných plánoch na zastavenie násilia a dodanie humanitárnej pomoci do krajiny.



Konflikt v Sudáne spôsobil v krajine jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete. Boje vyhnali z domov množstvo ľudí a vyžiadali si desaťtisíce mŕtvych. Akútnemu hladu čelí vyše 25 miliónov obyvateľov, teda vyše polovica sudánskej populácie.



Programový manažér humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc (MSF) pre Sudán Vittorio Oppizzi uviedol, že obe strany konfliktu "manipulujú" v rozpore s medzinárodným právom s prístupom k humanitárnej pomoci.



Podľa agentúry AFP by rokovania o prímerí vo Švajčiarsku mohli trvať až desať dní.