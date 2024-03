Vo Švajčiarsku v referende väčšinovo podporili zavedenie 13. dôchodku

Bern 3. marca (TASR) - Švajčiari v nedeľňajšom referende drvivou väčšinou hlasov podporili návrh na zavedenie 13. dôchodku pre seniorov. Otázku o zvýšení dôchodkového veku na 66 rokov voliči jednoznačne odmietli. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z predbežných výsledkov zverejnených švajčiarskou vládou, informuje TASR.



Za návrh o zavedení dodatočného dôchodku, ktorý presadzovali odbory, sa podľa výsledkov vyslovilo 58 percent účastníkov, zatiaľ čo 42 percent hlasovalo proti.



Združenie dôchodcov AVIVO privítalo navýšenie dôchodkov ako "historické víťazstvo" v čase, keď starnúca populácia v Švajčiarsku čelí rastúcim životným nákladom.



Proti návrhu sa postavila federálna vláda, podnikateľské lobby skupiny aj parlament. Argumentujú tým, že ide o finančné neudržateľné opatrenie.



Vláda varovala, že zvýšenie dôchodkov by stálo viac ako štyri miliardy švajčiarskych frankov ročne, čo by si vyžiadalo zvýšenie daní a mohlo by ohroziť finančnú stabilitu systému sociálneho zabezpečenia.



Výsledky najnovšieho referenda sú v protiklade s hlasovaniami, ktoré v krajine prebehli v posledných desaťročiach. Švajčiari dosiaľ rozhodne neschvaľovali návrhy, ktoré by skrátili pracovný týždeň a poskytli ľuďom viac dovolenky.



Referendum o zvýšení odchodu veku do dôchodku zo 65 na 66 rokov v priebehu nasledujúcich desiatich rokov Švajčiari v nedeľňajšom hlasovaní odmietli viac ako 74 percentami hlasov.