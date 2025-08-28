< sekcia Zahraničie
Vo Švajčiarsku zamietli odvolanie islamológa odsúdeného za znásilnenie
Ženevský odvolací súd uznal vlani v septembri tohto bývalého profesora Oxfordskej univerzity za vinného zo znásilnenia ženy označovanej ako Brigitte, ku ktorému malo dôjsť v hoteli pred 17 rokmi.
Autor TASR
Ženeva 28. augusta (TASR) - Švajčiarsky najvyšší súd zamietol odvolanie islamológa a bývalého profesora Oxfordskej univerzity Tariqa Ramadana proti rozsudku nižšieho súdu, ktorý ho uznal za vinného zo znásilnenia. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Spolkový súd zamietol odvolanie Tariqa Ramadana proti rozsudku ženevského súdu, ktorý ho uznal za vinného zo znásilnenia a sexuálneho nátlaku,“ oznámil najvyšší súd. Obhajcovia Ramadana bezprostredne po verdikte avizovali, že sa voči nemu odvolajú na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP).
„Obhajoba berie na vedomie rozhodnutie spolkového súdu a odvoláva sa proti nemu,“ uviedli pre AFP s tým, že „konečné slovo bude mať Európsky súd pre ľudské práva“.
Ženevský odvolací súd uznal vlani v septembri tohto bývalého profesora Oxfordskej univerzity za vinného zo znásilnenia ženy označovanej ako Brigitte, ku ktorému malo dôjsť v ženevskom hoteli pred 17 rokmi. Následne mu uložil trojročný trest odňatia slobody, z toho dva roky podmienečne.
Išlo o prvý usvedčujúci verdikt voči Ramadanovi, ktorý je zo znásilnenia obvinený vo viacerých prípadov vo Švajčiarsku aj vo Francúzsku. Tento charizmatický a kedysi prominentný avšak kontroverzný islamológ obvinenia od začiatku popiera.
Najvyšší súd teraz označil predošlý rozsudok odvolacieho súdu za „prijateľný“ a zamietol Ramadanove tvrdenia, že „posúdenie dôkazov nižším súdom bolo svojvoľné“. Zamietol aj tzv. procesné námietky Ramadanových zástupcov.
Advokáti žalujúcej strany, zmienenej ženy označenej ako Brigitte, rozhodnutie privítali. „Toto znamená koniec dlhého utrpenia a dlhého súdneho sporu pre našu klientku a jej právnych zástupcov,“ uviedli v e-maile zaslanom agentúre AFP.
„Spolkový súd zamietol odvolanie Tariqa Ramadana proti rozsudku ženevského súdu, ktorý ho uznal za vinného zo znásilnenia a sexuálneho nátlaku,“ oznámil najvyšší súd. Obhajcovia Ramadana bezprostredne po verdikte avizovali, že sa voči nemu odvolajú na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP).
„Obhajoba berie na vedomie rozhodnutie spolkového súdu a odvoláva sa proti nemu,“ uviedli pre AFP s tým, že „konečné slovo bude mať Európsky súd pre ľudské práva“.
Ženevský odvolací súd uznal vlani v septembri tohto bývalého profesora Oxfordskej univerzity za vinného zo znásilnenia ženy označovanej ako Brigitte, ku ktorému malo dôjsť v ženevskom hoteli pred 17 rokmi. Následne mu uložil trojročný trest odňatia slobody, z toho dva roky podmienečne.
Išlo o prvý usvedčujúci verdikt voči Ramadanovi, ktorý je zo znásilnenia obvinený vo viacerých prípadov vo Švajčiarsku aj vo Francúzsku. Tento charizmatický a kedysi prominentný avšak kontroverzný islamológ obvinenia od začiatku popiera.
Najvyšší súd teraz označil predošlý rozsudok odvolacieho súdu za „prijateľný“ a zamietol Ramadanove tvrdenia, že „posúdenie dôkazov nižším súdom bolo svojvoľné“. Zamietol aj tzv. procesné námietky Ramadanových zástupcov.
Advokáti žalujúcej strany, zmienenej ženy označenej ako Brigitte, rozhodnutie privítali. „Toto znamená koniec dlhého utrpenia a dlhého súdneho sporu pre našu klientku a jej právnych zástupcov,“ uviedli v e-maile zaslanom agentúre AFP.