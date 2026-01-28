Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo Švajčiarsku zatkli člena kalábrijskej mafie 'Ndrangheta

Ženeva 28. januára (TASR) - Švajčiarske úrady v stredu oznámili, že zatkli člena kalábrijskej mafie 'Ndrangheta. Zadržali ho v piatok vo Wetzikone, približne 30 kilometrov východne od Zürichu, uviedla kantonálna polícia pre agentúru AFP, píše TASR.

Polícia jeho totožnosť nezverejnila. Zadržaný bol na základe talianskeho zatykača, uviedol švajčiarsky Spolkový úrad spravodlivosti. Momentálne je vo väzbe a Taliansko má na podanie oficiálnej žiadosti o vydanie čas do 10. februára.

Švajčiarska tlačová agentúra Keystone-ATS uviedla, že zatykač vydala v januári 2022 prokuratúra v kalábrijskom meste Catanzaro v rámci vyšetrovania medzinárodného obchodovania s drogami.

Kalábria je jedným z najchudobnejších regiónov v Taliansku a miestna 'Ndrangheta je najmocnejšou a najbohatšou zločineckou organizáciou, najmä vďaka silnému vplyvu na obchodovanie s kokaínom v Európe.
