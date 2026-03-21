Sobota 21. marec 2026
Vo Švajčiarsku zrážka vodiča so žiakmi si vyžiadala jednu obeť

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Bern 21. marca (TASR) - Osemdesiatsedemročný vodič narazil v piatok autom do skupiny žiakov, ktorí boli na školskom výlete vo švajčiarskej obci Sedrun. Zahynul pri tom dospelý sprievod a tri deti utrpeli zranenia, uviedla v sobotu polícia kantónu Graubünden. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Pri nehode utrpeli zranenia dve 13-ročné dievčatá a jeden chlapec, uvádza sa v správe polície. Vyšetrovanie naznačuje, že vodič si omylom zamenil plynový pedál za brzdový.

Dve dievčatá boli letecky prevezené do nemocnice so stredne ťažkými až ťažkými zraneniami. Švajčiarsky denník Blick s odvolaním sa na vyjadrenie záchranára uviedol, že jedno z nich utrpelo otvorenú zlomeninu nohy. Chlapec utrpel ľahké poranenia, ktoré si nevyžadovali hospitalizáciu, ozrejmila polícia.

Hovorkyňa polície upresnila, že žiaci pochádzali zo Švajčiarska a na školský výlet išli do turistického strediska v Sedrune, ktoré je situované v nadmorskej výške okolo 1400 metrov.
