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Vo Švédsko odsúdili za špionáž pre Rusko bývalého konzultanta armády

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Odsúdený 34-ročný muž trpí vážnou duševnou poruchou.

Autor TASR
Štokholm 29. júla (TASR) - Švédsky súd v stredu odsúdil bývalého konzultanta švédskej armády za pokus odovzdať tajné informácie Rusku a nariadil mu psychiatrickú liečbu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Odsúdený 34-ročný muž trpí vážnou duševnou poruchou. V rokoch 2018 – 2022 pracoval ako počítačový konzultant švédskej armády a mal prístup k utajovaným informáciám. V novembri 2025 odišiel do Moskvy v snahe odovzdať Rusku tajné informácie, objasnil súd. Oslovil ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB) a vojenskú spravodajskú službu GRU a ponúkol im tieto informácie výmenou za ruské občianstvo a špeciálnu ochranu.

Podľa prokuratúry muž pomocou umelej inteligencie vytvoril dokument s názvom „Žiadosť o vojenskú ochranu cez kanál GRU“, v ktorom uviedol dôvody, pre ktoré žiada o ochranu.

Trojdňové súdne konanie bolo vo veľkej časti neverejné, počas neho muž známy len pod iniciálami R.T. odmietol obžalobu.

Podľa švédskej spravodajskej služby SAPO, ktorá označila Rusko za hlavnú vojenskú a spravodajskú hrozbu pre Švédsko, je muž vyšetrovaný aj pre podozrenie zo sprisahania s cieľom spáchať vraždu.
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