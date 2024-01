Vo Švédsku a Fínsku namerali dosiaľ najnižšie teploty tejto zimy

Helsinki/Štokholm 2. januára (TASR) - Vo Fínsku a Švédsku zaznamenali v utorok teploty okolo mínus 40 stupňov Celzia, čo sú dosiaľ najsilnejšie mrazy tohoročnej zimy. TASR o tom informuje na základe agentúry AP odvolávajúcej sa na miestne médiá.



V dedine Nikkaluokta na severe Švédska, kde žije domorodé sámske obyvateľstvo, ukazoval teplomer v utorok ráno mínus 41,6 stupňa. "Je to najnižšia teplota, akú sme dosiaľ túto zimu namerali," povedal švédskej verejnoprávnej televízii SVT meteorológ SVT Nils Holmqvist. Podľa neho na severe Švédska bude pomerne chladné počasie pretrvávať aj v nachádzajúcich dňoch.



Švédsky meteorologický a hydrologický inštitút (SMHI) hlásil na viacerých miestach severného Švédska teploty pod mínus 30 stupňov Celzia. Vydal tiež výstrahu pred snežením a vetrom pre strednú a južnú časť krajiny. Mrazy spôsobili na severe Švédska aj značné problémy v železničnej doprave, informovali železničné spoločnosti.



V susednom Fínsku bola zatiaľ najnižšia teplota tejto zimy zaznamenaná v meste Ylivieska na západe krajine, kde v utorok ráno namerali mínus 37,8 stupňov Celzia.



Teploty pod mínus 30 stupňov zaznamenali aj na viacerých miestach Laponska. Mrazivo je aj vo fínskom hlavnom meste Helsinki, kde by sa mala tento týždeň pohybovať teplota v rozmedzí od mínus 15 do mínus 20 stupňov.



Fínsky meteorologický inštitút vydal výstrahu pred chladným počasím po celý tento týždeň, pričom podľa predpovedí by teploty mohli klesnúť aj pod mínus 40 stupňov.