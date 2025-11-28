Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
< sekcia Zahraničie

Vo Švédsku bolo cvičenie pre prípad vojny, informovali aj v ruštine

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - OS SR

Vláda spresnila, ide o prvé také rozsiahle cvičenie od 90. rokov, na ktorom sa podieľali členovia kráľovskej rodiny, ozbrojené sily a ďalší predstavitelia.

Autor TASR
,aktualizované 
Štokholm 28. novembra (TASR) - Za účasti kráľa Karola XVI. Gustáva a korunnej princeznej Victorie sa v piatok vo Švédsku konalo simulované vojnové cvičenie. S odvolaním sa na švédsku vládu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR. Vyhlásenie bolo zverejnené aj v ruskej jazykovej mutácii.

Vláda spresnila, ide o prvé také rozsiahle cvičenie od 90. rokov, na ktorom sa podieľali členovia kráľovskej rodiny, ozbrojené sily a ďalší predstavitelia.

Predseda vlády Ulf Kristersson objasnil, že toto cvičenie sa konalo vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu a v rámci scenára zahŕňajúceho vojnu a riziko vojny. Cieľom cvičenia je posilňovanie celkovej obrany a odolnosti Švédska. Zameralo sa na „opatrenia na udržanie bezpečnosti Švédska... v scenári zahŕňajúcom vojnu a riziko vojny,“ dodal premiér.

Švédske spravodajské služby označujú Rusko za hlavnú hrozbu pre krajinu. Od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Švédsko zrýchlil tempo zvyšovania výdavkov na obranu a v roku 2024 vstúpilo do aliancie NATO. V najbližšom desaťročí Švédsko plánuje vyčleniť na obranu 32 miliárd dolárov.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti