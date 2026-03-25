Vo Švédsku chcú presadiť, aby úrady hlásili nelegálnych migrantov
Vládne plány zaviesť povinnosť úradom oznamovať nelegálnych prisťahovalcov vyvolali v krajine spor.
Autor TASR
Štokholm 25. marca (TASR) - Švédska vláda v stredu oznámila, že pokračuje v príprave návrhu zákona, ktorý by úradom ukladal povinnosť oznamovať polícii prisťahovalcov, u ktorých existuje podozrenie, že sa v krajine zdržiavajú nelegálne. Podľa agentúry AFP ide o súčasť reforiem v rôznych oblastiach, ktoré sa kabinet premiéra Ulfa Kristerssona snaží presadiť pred septembrovými parlamentnými voľbami, píše TASR.
Pravicová menšinová vláda, ktorú podporuje protiimigračná strana Švédski demokrati, sa dostala k moci v roku 2022 aj vďaka prísľubom, že tvrdo zasiahne proti imigrácii a zločinu. Teraz tvrdí, že viac než 100.000 ľudí žije v Švédsku bez riadnych dokladov. Túto skupinu označuje za „tieňovú spoločnosť“.
„Ak túto tieňovú spoločnosť nedostaneme pod kontrolu, zakorení sa a zabetónuje,“ vyhlásil na tlačovej konferencii minister pre migráciu Johan Forssell.
Nový zákon, ktorý by v prípade prijatia v parlamente nadobudol účinnosť 13. júla, by požadoval šesť vnútroštátnych orgánov vrátane úradu práce, agentúry sociálnej poistenia či daňovej správy, aby polícii nahlasovali migrantov, o ktorých sa predpokladá, že v Švédsku žijú nelegálne.
„Je neprimerané, aby jeden úrad disponoval informáciami, ktoré Švédsky migračný úrad alebo policajné orgány potrebujú na vykonanie rozhodnutí o vyhostení, ale pre súčasné pravidlá týkajúce sa dôvernosti ich nesmie poskytnúť orgánom zodpovedným za vykonávanie,“ povedal hovorca vládnych kresťanských demokratov pre otázky migračnej politiky Ingemar Kihlström.
Vládne plány zaviesť povinnosť úradom oznamovať nelegálnych prisťahovalcov vyvolali v krajine spor. AFP píše, že niektorí pripravovaný návrh dokonca označujú za zákon o donášaní. Proti jeho prijatiu protestovalo už viacero odborových zväzov. Zároveň niektoré sektory, na ktoré sa mala daná povinnosť pôvodne vzťahovať, sú z nej teraz vyňaté.
„Vláda a Švédski demokrati sa zhodujú na tom, že zdravotníctvo, školy, sociálne služby a knižnice by mali byť oslobodené od povinnosti poskytovať informácie,“ uviedol Kihlström.
Zväz Akademikerförbundet SSR, ktorý zastupuje zamestnancov všetkých dotknutých úradov, považuje návrh zákona za kontraproduktívny.
Predsedníčka zväzu Heike Erkersová varovala, že vláde chce zasiahnuť proti „tieňovej spoločnosti“, avšak riskuje dosiahnutie opačného efektu. „Tento návrh môže viesť k vytvoreniu ešte rozsiahlejšej tieňovej spoločnosti, v ktorej sa ľudia budú vyhýbať kontaktu s verejnými orgánmi zo strachu, že ich niekto nahlási,“ podotkla.
S cieľom zvýšiť deportácie vláda predstavila aj viaceré ďalšie opatrenia. Jedným z nich je podľa AFP rozšírenie zberu biometrických údajov od migrantov.
