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Vo Švédsku chcú zvolať klimatický protest len pár týždňov pred voľbami
Pravicová vláda premiéra Ulfa Kristerssona znížila dane z benzínu a zmiernila požiadavky na dodávateľov benzínu, čo vyvolalo kritiku zo strany klimatických expertov.
Autor TASR
Štokholm 1. júla (TASR) - Vyše 100 organizácií plánuje vo Švédsku usporiadať klimatický protest len niekoľko týždňov pred septembrovými parlamentnými voľbami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pravicová vláda premiéra Ulfa Kristerssona znížila dane z benzínu a zmiernila požiadavky na dodávateľov benzínu, čo vyvolalo kritiku zo strany klimatických expertov.
„Teraz je čas, aby politici brali nás, občanov, vážne a vytvorili bezpečnú budúcnosť bez závislosti od fosílnych palív a bez klimatickej krízy,“ povedala Beatrice Rindevallová zo Švédskeho združenia na ochranu prírody, ktorá demonštráciu organizuje.
Protest sa má konať 23. augusta v Štokholme, len niekoľko dní pred voľbami naplánovanými na 13. septembra. Vláda v prieskumoch verejnej mienky pritom zaostáva, pripomenula AFP.
Na demonštrácii sa očakáva účasť desiatok organizácií, medzi ktorými budú výskumníci, mládežnícke a športové združenia, odborové zväzy, organizácie zamerané na outdoorové aktivity a vidiek, náboženské komunity a združenia za ľudské práva.
Švédsko si ako cieľ stanovilo znížiť do roku 2030 (oproti roku 2010) emisie CO2 v dopravnom sektore o 70 percent a do roku 2045 dosiahnuť nulové čisté emisie.
Kabinet však v máji odmietol odporúčania vládnej komisie, na základe ktorých sa mal splniť do roku 2030 vytýčený cieľ. Odporúčania zahŕňali postupné vyraďovanie fosílnych palív zvyšovaním daní z benzínu a nafty. „Postupné vyraďovanie fosílnych palív sa musí uskutočňovať bezpečným a prijateľným spôsobom, aby sa zachovala a posilnila konkurencieschopnosť Švédska a jeho podnikov,“ uviedlo ministerstvo pre klímu.
Pravicová vláda premiéra Ulfa Kristerssona znížila dane z benzínu a zmiernila požiadavky na dodávateľov benzínu, čo vyvolalo kritiku zo strany klimatických expertov.
„Teraz je čas, aby politici brali nás, občanov, vážne a vytvorili bezpečnú budúcnosť bez závislosti od fosílnych palív a bez klimatickej krízy,“ povedala Beatrice Rindevallová zo Švédskeho združenia na ochranu prírody, ktorá demonštráciu organizuje.
Protest sa má konať 23. augusta v Štokholme, len niekoľko dní pred voľbami naplánovanými na 13. septembra. Vláda v prieskumoch verejnej mienky pritom zaostáva, pripomenula AFP.
Na demonštrácii sa očakáva účasť desiatok organizácií, medzi ktorými budú výskumníci, mládežnícke a športové združenia, odborové zväzy, organizácie zamerané na outdoorové aktivity a vidiek, náboženské komunity a združenia za ľudské práva.
Švédsko si ako cieľ stanovilo znížiť do roku 2030 (oproti roku 2010) emisie CO2 v dopravnom sektore o 70 percent a do roku 2045 dosiahnuť nulové čisté emisie.
Kabinet však v máji odmietol odporúčania vládnej komisie, na základe ktorých sa mal splniť do roku 2030 vytýčený cieľ. Odporúčania zahŕňali postupné vyraďovanie fosílnych palív zvyšovaním daní z benzínu a nafty. „Postupné vyraďovanie fosílnych palív sa musí uskutočňovať bezpečným a prijateľným spôsobom, aby sa zachovala a posilnila konkurencieschopnosť Švédska a jeho podnikov,“ uviedlo ministerstvo pre klímu.