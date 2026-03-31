Vo Švédsku došlo k najmenšiemu počtu vrážd za posledných desať rokov
Autor TASR
Štokholm 31. marca (TASR) - Miera vrážd a zabití klesla vlani vo Švédsku na najnižšiu úroveň za viac ako desať rokov, uviedla Švédska národná rada pre prevenciu kriminality (BRA) vo svojich štatistikách zverejnených v utorok. Polícia potvrdila, že nové nástroje a metódy jej pomohli lepšie potláčať násilie gangov, ktoré krajinu sužuje už 20 rokov. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
BRA v správe konštatuje, že minulý rok zabili vo Švédsku 84 ľudí, čo je o osem menej v porovnaní s rokom 2024. V roku 2020 zaznamenala krajina až 124 takýchto prípadov.
Streľba zostala aj vlani najčastejšou príčinou násilnej smrti a vyžiadala si 42 obetí, o tri menej ako v predchádzajúcom roku.
„Vývoj počtu prípadov smrteľného násilia v roku 2025 predstavoval druhý po sebe idúci rok pokles, pričom vlani bol na najnižšej úrovni od roku 2012,“ uviedla BRA. Vlaňajšie štatistiky výrazne ovplyvnila februárová masová streľba, pri ktorej zahynulo desať ľudí.
Nové štatistiky sú podľa Reuters povzbudením pre švédsku vládu, ktorá vyhrala v roku 2022 voľby aj vďaka sľubu riešiť násilie gangov. Voliči pristúpia k volebným urnám opäť tento rok v septembri.
Agentúra pripomenula, že kriminalita zostáva naďalej kľúčovým problémom, ktorý ťaží švédskych voličov a to aj napriek tomu, že celkový počet prípadov streľby klesol v krajine od roku 2022 o viac ako polovicu.
Pokles kriminality vo Švédsku sa podľa polície a politikov dosiahol vďaka používaniu nových metód, dodatočným zdrojom a rozšíreným právomociam. Tak napríklad zástupcovia polície poukazujú na to, že nové opatrenia im umožnili zabaviť majetok gangov a účinnejšie predchádzať streľbe.
