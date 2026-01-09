< sekcia Zahraničie
Vo Švédsku medziročne klesol počet žiadostí o azyl o 30 percent
Od roku 2026 budú môcť migranti, ktorí sa dobrovoľne vrátia do krajiny pôvodu, získať príspevok až 350.000 švédskych korún (približne 32.510 eur).
Autor TASR
Štokholm 9. januára (TASR) - Počet žiadostí o azyl vo Švédsku v roku 2025 medziročne klesol o 30 percent. V piatok to oznámil minister pre migráciu Johan Forssell, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Forssell na tlačovej konferencii priblížil viaceré opatrenia na obmedzenie prisťahovalectva. Ide najmä o vyššie finančné stimuly pre migrantov, ktorí sa dobrovoľne vrátia do krajiny pôvodu a sprísnenie podmienok na získanie občianstva a zlúčenie rodín.
Imigrácia „do Švédska klesá a klesá výrazne“, vyhlásil minister. Zdôraznil, že len za jeden rok sa počet žiadateľov o azyl znížil o 30 percent. Od nástupu súčasnej vlády k moci podľa neho počet žiadostí klesol o 60 percent a návraty migrantov do krajín pôvodu vzrástli o rovnaké percento.
Od roku 2026 budú môcť migranti, ktorí sa dobrovoľne vrátia do krajiny pôvodu, získať príspevok až 350.000 švédskych korún (približne 32.510 eur).
Vláda plánuje ďalšie reformy ešte pred parlamentnými voľbami v septembri. Zvažuje napríklad možnosť odoberať švédske občianstvo páchateľom trestných činov s dvojakým občianstvom a deportácie migrantov, ktorí podľa úradov nežijú „čestným spôsobom“. Kritici upozorňujú na právnu nejasnosť tohto termínu.
Súčasná stredopravicová vláda je pri moci od roku 2022 s podporou protiimigračných Švédskych demokratov, do úradu nastúpila s prísľubom sprísnenia migračnej politiky. Po migračnej kríze v roku 2015 krajinu zaplavil veľký počet žiadateľov o azyl a Švédsko preto postupne sprísňovalo pravidlá bez ohľadu na to, kto bol pri moci.
Prísnejší prístup k migrácii volí okrem Švédska aj viacero ďalších európskych krajín. Európsky parlament v decembri odobril legislatívne návrhy zamerané na sprísnenie migračných pravidiel v Európskej únii.
Forssell na tlačovej konferencii priblížil viaceré opatrenia na obmedzenie prisťahovalectva. Ide najmä o vyššie finančné stimuly pre migrantov, ktorí sa dobrovoľne vrátia do krajiny pôvodu a sprísnenie podmienok na získanie občianstva a zlúčenie rodín.
Imigrácia „do Švédska klesá a klesá výrazne“, vyhlásil minister. Zdôraznil, že len za jeden rok sa počet žiadateľov o azyl znížil o 30 percent. Od nástupu súčasnej vlády k moci podľa neho počet žiadostí klesol o 60 percent a návraty migrantov do krajín pôvodu vzrástli o rovnaké percento.
Od roku 2026 budú môcť migranti, ktorí sa dobrovoľne vrátia do krajiny pôvodu, získať príspevok až 350.000 švédskych korún (približne 32.510 eur).
Vláda plánuje ďalšie reformy ešte pred parlamentnými voľbami v septembri. Zvažuje napríklad možnosť odoberať švédske občianstvo páchateľom trestných činov s dvojakým občianstvom a deportácie migrantov, ktorí podľa úradov nežijú „čestným spôsobom“. Kritici upozorňujú na právnu nejasnosť tohto termínu.
Súčasná stredopravicová vláda je pri moci od roku 2022 s podporou protiimigračných Švédskych demokratov, do úradu nastúpila s prísľubom sprísnenia migračnej politiky. Po migračnej kríze v roku 2015 krajinu zaplavil veľký počet žiadateľov o azyl a Švédsko preto postupne sprísňovalo pravidlá bez ohľadu na to, kto bol pri moci.
Prísnejší prístup k migrácii volí okrem Švédska aj viacero ďalších európskych krajín. Európsky parlament v decembri odobril legislatívne návrhy zamerané na sprísnenie migračných pravidiel v Európskej únii.