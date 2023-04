Vo Švédsku odštartovali najväčšie vojenské cvičenia za vyše 25 rokov

Štokholm 17. apríla (TASR) - Švédsko odštartovalo v pondelok svoje najrozsiahlejšie vojenské cvičenia za ostatných vyše 25 rokov. Manévre budú prebiehať do 11. mája. Zúčastňuje sa na nich viac ako 26.000 vojakov z dovedna 14 krajín, prevažne členov Severoatlantickej aliancie, do ktorej by chcela čo najskôr vstúpiť aj táto severská krajina. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Cvičenia majú podľa vyhlásenia švédskej armády prebiehať na súši, vo vzduchu aj na mori, a to najmä v južnej a severnej časti krajiny a tiež na strategicky významnom ostrove Gotland a v jeho okolí. Zapoja sa do nich vojenské jednotky z celého Švédska.



Cieľom manévrov je príprava na odrazenie potenciálneho rozsiahleho útoku na švédskom území.



Okrem Švédska sa na cvičeniach zúčastňujú Spojené štáty, Británia, Fínsko, Poľsko, Nórsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Ukrajina, Dánsko, Rakúsko, Nemecko a Francúzsko. Keďže väčšina účastníkov sú členské krajiny NATO, cvičenia podľa AFP upozorňujú aj na pretrvávajúcu snahu Švédska o vstup do tejto obrannej aliancie.



Fínsko a Švédsko požiadali v máji 2022 spoločne o vstup do NATO. Zareagovali tak na ruskú inváziu na Ukrajinu. Podmienkou členstva v Aliancii je, že ho musí odsúhlasiť všetkých 30 členských krajín. Vstup Fínska už všetky krajiny odobrili a 4. apríla sa stalo 31. členom Severoatlantickej aliancie.



Vstup Švédska je však naďalej v nedohľadne, keďže o ňom dosiaľ nerozhodli Turecko ani Maďarsko - a to napriek tomu, že vyjadrujú podporu ďalšiemu rozširovaniu NATO.



Turecko blokuje vstup Švédska z dôvodu, že Štokholm mu stále odmieta vydať desiatky ľudí, ktorých Ankara pokladá za teroristov. Diplomati z Aliancie dúfajú, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bude voči odobreniu členstva tejto severskej krajiny otvorenejší, ak zvíťazí v májových voľbách.



Švédsko má so Severoatlantickou alianciou blízky vzťah - ešte v 90. rokoch sa pripojilo k jej programu Partnerstvo za mier. Keďže však nie je členom NATO nevzťahujú sa naňho záruky vyplývajúce z článku 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane.



Švédsko je po vstupe Fínska jedinou severskou krajinou, ktorá nie je súčasťou NATO, takže v prípade konfliktu by sa naň mohla sústrediť pozornosť Ruska, hoci je Švédsko obklopené členskými štátmi Aliancie.