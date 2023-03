Vo Švédsku odsúdili ženu za vojnové zločiny zo Sýrie

Štokholm 29. marca (TASR) - Švédsky súd v meste Göteborg uznal v stredu 35-ročnú ženu za vinnú z vojnových zločinov a odsúdil ju na tri mesiace väzenia. TASR prevzala právu z tlačovej agentúra AP.



Fatosh Ibrahimová svoju vinu nepriznala. Na sociálnej sieti zverejnila svoje fotografie urobené mobilným telefónom v sýrskom meste Rakka v roku 2014.



Okresný súd v Göteborgu uviedol, že "pri dvoch príležitostiach zverejnila fotografie viacerých hláv napichnutých na plot" na námestí v Rakke, kde ich ako odstrašujúci príklad vystavovali militanti zo skupiny Islamský štát (IS).



Na tamojšom námestí Náím - čo znamená Raj - militanti z IS vystavovali obesené telá alebo odseknuté hlavy.



Súd vo verdikte uviedol, že Ibrahimová zverejnila na Facebooku "pohŕdavé komentáre o ľuďoch na fotografiách a vyjadrila sa, že to, čo sa s nimi stalo, si zaslúžili".



"Jasne vyjadrila sympatie s činmi skupiny Islamský štát a jej konanie súviselo s ozbrojeným konfliktom, ktorý v oblasti v tom čase prebiehal," dodal súd.



Ibrahimová súdu povedala, že do Sýrie odcestovala v decembri 2012 a bola donútená tam zostať. Tvrdí, že necestovala preto, aby sa pridala k Islamskému štátu. Do Švédska sa vrátila v roku 2017.



Ženu odsúdili aj za vyhrážanie sa sociálnym pracovníčkam vo Švédsku a za ich ohováranie.