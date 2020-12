Vo Švédsku potvrdili prvý prípad nákazy nového druhu koronavírusu

Štokholm 26. decembra (TASR) - Švédsko v sobotu oznámilo, že v krajine zaznamenalo prvý prípad nákazy nového a zrejme nákazlivejšieho druhu koronavírusu, ktorý sa nedávno objavil v Británii. Informovala o tom agentúra DPA.



Cestujúci, ktorý sa v uplynulých dňoch vrátil z Británie bol pozitívne testovaný na nový zmutovaný variant koronavírusu, uviedla Sara Byforsová zo švédskeho úradu verejného zdravotníctva.



Osoby, s ktorými žije v spoločnej domácnosti, však mali negatívny výsledok testu na koronavírus, uviedol infektológ Signar Mäkitalo. Povedal tiež, že cestujúci bol "obzvlášť opatrný" a snažil sa eliminovať akékoľvek riziko prenosu nákazy.



Otestovali ho 21. decembra, pričom prítomnosť novej verzie nákazy mu potvrdili v sobotu. Jeho meno, vek, štátnu príslušnosť ani pohlavie úrady nezverejnili. Po príchode do Švédska sa však podrobil domácej karanténe. "Nemôžeme vylúčiť, že sa v krajine nenachádza viacero prípadov," dodal Mäkitalo.



Cestujúcim z Británie bolo odporučené, aby sa po príchode do Švédska podrobili sedemdňovej karanténe.



"Od októbra zbierame vzorky všetkých osôb, ktoré sa vrátili z Británie. Tento týždeň sme vyzvali všetkých cestujúcich z Británie, aby sa dali otestovať," dodala Byforsová.



Švédsko nedávno zaviedlo zákaz komerčných letov z Británie, platný až do Nového roka.