Vo Švédsku prudko stúpol počet antisemitských útokov

Štokholm 2. mája (TASR) – Viac než 100 antisemitských útokov sa odohralo vo Švédsku v období od 7. októbra do 31. decembra 2023. Je to päťkrát viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, uvádza správa Švédskej národnej rady na prevenciu proti zločinu (BRA). TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Polícia v uvedenom období zaregistrovala celkovo 110 útokov, uvádza BRA. V roku 2022 v rovnakom období to bolo 22.



Približne 20 percent záznamov obsahuje "nejakú zmienku o útoku Hamasu ... alebo násilností, ktoré následne vypukli v Pásme Gazy," uvádza BRA.



"(Zmienky o útoku Hamasu) sú napríklad antisemitské transparenty a heslá počas demonštrácií, ale aj vyhrážky a urážky určené jednotlivcom, ktorých na základe ich židovského pôvodu obviňujú z krokov Izraela v Pásme Gazy," vyhlásil vyšetrovateľ BRA Jon Lundgren.



Počet antisemitských a islamofóbnych útokov sa od začiatku vojny Izraela a palestínskeho hnutia Hamas vzrástol v mnohých krajinách.



Vojna v pásme v Pásme Gazy prepukla po teroristickom útoku militantov Hamasu na juh Izraela 7. októbra minulého roka, pri ktorom zomrelo vyše 1150 ľudí, zväčša civilistov. Palestínski militanti uniesli približne 250 rukojemníkov so Pásma Gazy.



Izrael v reakcii prisľúbil zničenie Hamasu a spustil vojnové operácie v Pásme Gazy. Doteraz si vyžiadali vyše 34.596 obetí, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom v palestínskej enkláve.