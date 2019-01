Vo Švédsku sa konali rozhovory predstaviteľov USA a Severnej Kórey

Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Švédska Diana Qudhaibová uviedla, že na rozhovoroch sa zúčastnila námestníčka šéfa severokórejskej diplomacie Čche Son-hui.

Štokholm 18. januára (TASR) - Zástupcovia Spojených štátov a Severnej Kórey sa v piatok stretli v Štokholme na vopred neoznámených rozhovoroch na vysokej úrovni. Potvrdilo to ministerstvo zahraničných vecí Švédska, informuje agentúra AP.



Hovorkyňa ministerstva Diana Qudhaibová uviedla, že na rozhovoroch sa zúčastnila námestníčka šéfa severokórejskej diplomacie Čche Son-hui, odmietla však poskytnúť bližšie podrobnosti.



Podľa švédskej tlačovej agentúry TT patrili k účastníkom aj osobitný vyslanec USA pre Severnú Kóreu Stephen Biegun a švédska ministerka zahraničných vecí Margot Wallströmová.



"Sú to len rozhovory v menšom formáte a podieľajú sa na nich medzinárodní experti," povedala Qudhaibová.



Švédsko udržiava diplomatické styky s Pchjongjangom od roku 1973 a je jednou z mála západných krajín, ktoré majú v Severnej Kórei veľvyslanectvo. To poskytuje konzulárne služby pre Spojené štáty, približuje AP.



V marci viedla Wallströmová v Štokholme rozhovory so svojím severokórejským rezortným partnerom Ri Jong-hom, ktoré viedli k prvej schôdzke amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una. Toto historické stretnutie sa konalo v júni v Singapure.