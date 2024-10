Vo Švédsku sa strieľalo pri sídle izraelskej obrannej spoločnosti

Štokholm 10. októbra (TASR) - Švédska polícia vyšetruje okolnosti streľby, ku ktorej došlo vo štvrtok ráno v Göteborgu v blízkosti kancelárie izraelskej vojenskej technologickej spoločnosti Elbit Systems. Domnelého mladistvého strelca na mieste zadržali. Zranenia hlásené neboli, informujú agentúry Reuters a AFP.



"Ráno sme dostali hlásenie o streľbe proti izraelskému objektu vo štvrti Kallebäck", uviedol hovorca tamojšej polície Fredrik Svedemyr. Zadržanú osobu podľa jeho slov vyšetrujú pre podozrenie z pokusu o vraždu a závažného trestného činu súvisiaceho so zbraňami. Švédsky bulvárny denník Aftonbladet uvádza, že strelec má menej než 15 rokov.



Polícia ráno v súvislosti so streľbou spustila rozsiahlu operáciu, pričom na miesto činu vyslala niekoľko tímov aj vrtuľník. Izraelská spoločnosť Elbit Systems, ktorá vyrába obranné systémy, napríklad do armádnych dronov, streľbu bezprostredne odmietla komentovať. Polícia pritom už začiatkom júna informovala, že pred jej kanceláriami v Göteborgu objavila zrejme výbušný predmet.



Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy z októbri 2023 hlásili vo Švédsku viacero incidentov zjavne zameraných proti Izraelu. Vo februári polícia našla v areáli izraelského veľvyslanectva granát. V máji došlo pred budovou k streľbe, v dôsledku čoho posilnili ochranu izraelských záujmov a inštitúcií židovskej komunity.



Minulý týždeň došlo opäť k streľbe v blízkosti izraelského veľvyslanectva v Štokholme a tiež k dvom výbuchom údajne ručných granátov v blízkosti izraelského veľvyslanectva v dánskej metropole Kodaň. Švédska polícia po týchto incidentoch opäť posilnila bezpečnosť v okolí izraelských a židovských inštitúcií.



Podľa švédskej tajnej služby SÄPO by mohol byť za minulotýždňovými útokmi Irán, ktorý SÄPO už v máji obvinila z náboru členov švédskych gangov Foxtrot a Rumba na to, aby vo Švédsku páchali "násilné činy" proti Izraelu.