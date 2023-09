Vo Švédsku sa začal súd s manažérmi firmy za vojnové zločiny v Sudáne

Štokholm 6. septembra (TASR) - Dvojica bývalých vrcholových manažérov švédskej ropnej spoločnosti Lundin Energy sa v utorok postavila v Štokholme pred súd za údajnú spoluúčasť na vojnových zločinoch v Sudáne v rokoch 1999 – 2003. TASR správu prevzala z agentúr DPA a Reuters.



Obžaloba tvrdí, že spoločnosť v tom čase vystupujúca pod názvom Lundin Oil požiadala Chartúm, aby pre ňu zabezpečil ložisko ropy v oblasti, ktorá dnes patrí samostatnému štátu Južný Sudán. Švédska firma podľa obžaloby vedela, že to bude znamenať zabratie tejto oblasti silou. Stalo sa to údajne v období rokov 1999 – 2003, keď bol sudánskym prezidentom Umar Bašír a v krajine zúrila občianska vojna.



Podľa textu obžaloby z roku 2021 sú bývalý generálny riaditeľ firmy Ian Lundin zo Švédska aj niekdajší švajčiarsky viceprezident spoločnosti Alex Schneiter spolupáchateľmi vojnových zločinov, ktorých sa dopustila sudánska armáda a s ňou spriaznené milície voči civilistom. Išlo vraj o nálety na civilné ciele, ale aj únosy, rabovanie či vypaľovanie dedín a úrody.



Lundin, Schneiter aj švédska ropná spoločnosť obvinenia odmietajú. Súdny proces by mal trvať až do roku 2026. V prípade dokázania viny obom mužom hrozia doživotné tresty.



Južný Sudán získal nezávislosť v roku 2011, pripomína agentúra Reuters. Na bývalého sudánskeho prezidenta Umara Bašíra, ktorý bol pri moci v rokoch 1989 – 2019, vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu zatykač za obvinenia z genocídy a ďalších vojnových zločinov.