Vo Švédsku vyniesli rozsudok v prípade genocídy jezídskych žien a detí

Štokholm 11. februára (TASR) - Súd vo Švédsku odsúdil v utorok 52-ročnú ženu na 12 rokov väzenia za genocídu. Ide o prvý súdny proces vo Švédsku v súvislosti so zločinmi spáchanými skupinou Islamský štát (IS) na jezídskej menšine.



Žena bola obvinená, že v zime a na jar 2015 vo svojom dome v Sýrii väznila jezídske ženy a deti ako otrokyne. Súd ju uznal za vinnú z genocídy, zločinov proti ľudskosti a závažných vojnových zločinov s tým, že jej konanie bolo súčasťou kampane IS proti kurdsky hovoriacej jezídskej menšine.



V prípade figurovalo deväť poškodených. Šesť z nich boli v čase spáchania trestných činov ešte v detskom veku.



Súd ozrejmil, že obvinená ich zadržiavala ako vo väzení a zaobchádzala s nimi ako so svojím majetkom či otrokmi, pričom boli nútení vykonávať domáce práce. V izolácii boli vo väčšine prípadov okolo päť mesiacov.



Niektoré z obetí boli u ženy odfotografované, čo bola príprava na ich presun k iným väzniteľom. "Vzhľadom na to, že (odsúdená) sa podieľala na ďalšom prevoze poškodených, zodpovedá aj za umožnenie ich ďalšieho uväznenia a zotročovania," konštatoval súd.



Súd okrem toho zdôraznil, že "komplexný systém zotročovania" bol jedným z "kľúčových prvkov" implementovaných Islamským štátom pri "páchaní genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, ktorým bolo vystavené jezídske obyvateľstvo". Odsúdená sa k tomuto zámeru IS otvorene hlásila, doplnil súd.



Odsúdená žena má švédske občianstvo a v súčasnosti si odpykáva šesť rokov trvajúci trest väzenia, ktorý nad ňou vyniesol súd vo Švédsku v roku 2022 za to, že umožnila naverbovať svojho 12-ročného syna ako detského vojaka pre IS.



Podľa švédskej tajnej služby (SÄPO) sa k IS v Sýrii a Iraku pridalo okolo 300 Švédov alebo obyvateľov Švédska, z ktorých štvrtinu tvorili ženy. Väčšinou k tomu dochádzalo v rokoch 2013 a 2014.



Jezídi sú po kurdsky hovoriaca etnicko-náboženská skupina zo severu Iraku. Roky boli prenasledovaní militantmi z IS, ktorí zabili stovky ich mužov, znásilňovali ženy a deti násilím nútili bojovať vo svojich jednotkách.