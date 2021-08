Vo Švédsku zadržali chlapca, so zbraňou v škole napadol zamestnanca

Štokholm 19. augusta (TASR) - Na juhu Švédska vo štvrtok zadržali 15-ročného chlapca, ktorý údajne s nožom v ruke vstúpil do budovy školy a napadol jedného zo zamestnancov, ktorého následne previezli do nemocnice. Informovali o tom miestna polícia a agentúra AFP.



Podľa švédskych médií chlapec kráčal po škole a v ruke držal veľký nôž, na hlave mal prilbu a masku, pričom bol oblečený v niečom, čo pripomínalo nepriestrelnú vestu. K incidentu došlo v škole v meste Eslöv ráno pred 9.00 h v čase, keď sa školský deň ešte len začínal. Zatiaľ nie je jasné, či bol útočník aj žiakom tejto školy, podľa polície totiž naďalej prebieha vyšetrovanie.



"Polícii sa podarilo útočníka premôcť... situácia na mieste bola celkom chaotická," uviedla hovorkyňa švédskej polície Ewa-Gun Westfordová.



Polícia však nepotvrdila, či mal chlapec pri sebe nôž, uviedla len, že bol ozborojený. Chlapca po útoku zadržali a je podozrivý z "pokusu o vraždu". Napadol totiž 45-ročného zamestnanca školy, ktorého následne museli previesť do nemocnice, kde ho operovali. Podrobné informácie o zraneniach zamestnanca však nie sú známe.



V čase incidentu boli podľa médií študenti viac ako 1,5 hodiny zamknutí vo svojich triedach. Niektorí študenti tiež mali údajne zo školy počas útoky utiecť a vyskočiť z okna.



"Je to hrozné. Škola by mala byť bezpečným miestom pre študentov, učiteľov a každého, kto sa v nich nachádza," uviedol starosta mesta Eslöv Johan Andersson.



V októbri 2015 zahynuli na škole vo Švédskom meste Trollhättan traja ľudia počas útoku, ktorý bol rasovo motivovaný. Útočníka polícia postrelila a po prevoze do nemocnice zomrel. Ozbrojené útoky na školách sú pritom vo Švédsku veľmi nezvyčajné, uvádza AFP.