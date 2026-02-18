Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
< sekcia Zahraničie

Vo Švédsku zadržali ruského občana pre obchádzanie sankcií

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Štokholmský okresný súd nariadil jeho väzbu až do rozhodnutia o vydaní, ktoré musia schváliť generálny prokurátor, Najvyšší súd a švédska vláda.

Autor TASR
Štokholm 18. februára (TASR) - Švédska bezpečnostná služba (Säpo) na žiadosť Spojených štátov zadržala ruského občana. Jej hovorca to potvrdil pre televízny kanál TV4, píše TASR podľa agentúry TASS a webu The Moscow Times.

Muž bol zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb, pretože americký súd minulé leto vydal na neho zatykač v neprítomnosti. Zadržaný bol v decembri v Štokholme. Je podozrivý z obchádzania amerických sankcií voči Moskve v rokoch 2022-2023.

„Prípad sa týka medzinárodného zatykača. Keďže Säpo pomáha inej krajine v trestnom vyšetrovaní, nemôžeme uvádzať podrobnosti,“ uviedol hovorca Jonathan Svensson. Meno muža nezverejnil.

Štokholmský okresný súd nariadil jeho väzbu až do rozhodnutia o vydaní, ktoré musia schváliť generálny prokurátor, Najvyšší súd a švédska vláda.

„Všetky takéto rokovania sa vedú diplomatickou cestou a prostredníctvom úradov. Vyšetrovanie sa teraz začína a konečné rozhodnutie o vydaní prijme vláda,“ uviedol hlavný prokurátor Lars Hedvall zo švédskej Národnej bezpečnostnej jednotky.

V októbri 2024 americké úrady obvinili ruských občanov Žanu Soldatenkovovú, Ruslana Almetova a Artura Petrova z obchádzania sankcií, pašovania, podvodu a prania špinavých peňazí.

Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že po invázii Moskvy na Ukrajinu sa sprisahali s cieľom obstarať americkú mikroelektroniku pre spoločnosť Electrocom, ktorá dodáva zariadenia podnikom ruského vojensko-priemyselného komplexu. Celkovo dodali do Ruska tovar v hodnote 225.000 dolárov.

V júli 2024 americký okresný súd odsúdil 52-ročného Maxima Marčenka s trvalým pobytom v Hongkongu na tri roky väzenia za pašovanie mikroelektroniky s dvojakým použitím. Rusku dodal makro displeje v hodnote 1,6 milióna dolárov, komponenty používané v optických zameriavačoch, zariadeniach na nočné videnie a iných zbraňových systémoch.

V júni toho istého roku sa 58-ročný Dmitrij Timašev, ktorý mal dvojité rusko-americké občianstvo, priznal na súde vo Virgínii ku koordinácii prepravy zbraňových dielov do Ruska cez Kazachstan.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 18. februára

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

KOMENTÁR J. HRABKA: Novela zlá a horšia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo