Vo Švédsku zatkli dve ženy, ktoré majú väzby na Islamský štát

Štokholm 7. septembra (TASR) - Švédska polícia v pondelok oznámila, že zatkla dve ženy, ktoré majú väzby s organizáciou Islamský štát (IS), po tom, ako prileteli do Švédska zo Sýrie. Podľa švédskych médií jednu zo žien vyšetrujú v súvislosti s vojnovými zločinmi, informovala agentúra AFP.



Hovorca štokholmskej polície Ola Österling uviedol, že zadržanie žien nariadil prokurátor, ktorý vedie ich vyšetrovanie. Podľa Österlinga bola okrem dvoch žien zadržaná ešte jedna žena, ktorú predviedli na výsluch.



Podľa vyhlásenia miestnej prokuratúry je v súčasnosti vedených niekoľko vyšetrovaní proti mužom i ženám, ktorí sa vrátili z oblastí kontrolovaných Islamským štátom. Prokuratúra však neuviedla presný počet takýchto vyšetrovaní.



"Medzinárodné zločiny, ktoré sú relevantné v súvislosti s ľuďmi prichádzajúcimi z oblastí kontrolovanými IS sú vojnové zločiny, genocída a zločiny proti ľudskosti... Švédsko má medzinárodný záväzok tieto zločiny vyšetriť," uviedla prokurátorka Reena Devgunová.



Podľa švédskej televízie SVT sa zadržané ženy pred návratom do Švédska nachádzali v tábore na severe Sýrie. kurdské úrady ich odtiaľ však deportovali po tom, ako zistili, že nemajú dostatok dôkazov na to, aby ich mohli stíhať. Najmenej jedna zo žien je totiž podľa SVT vyšetrovaná pre vojnové zločiny.