Vo svete aj v Európe opäť ožíva téma jadrovej energie
Výstava v Paríži bola rekordná, s vyše 25.000 návštevníkmi a 1000 vystavovateľmi, o tretinu viac ako na predošlom podujatí pred dvoma rokmi.
Autor TASR
Brusel 10. novembra (TASR) - Úspech Svetovej jadrovej výstavy 2025, ktorá sa konala v Paríži od 4. do 6. novembra, naznačil, že svet oživuje tému jadrovej energie. Na pondelňajšiu analýzu belgickej televíznej stanice RTBF o „návrate jadra“ upozornil spravodajca TASR.
Podľa správy o stave svetového jadrového priemyslu civilná jadrová energia vyrába približne 9 % svetovej elektriny. Celosvetovo je v prevádzke vyše 400 reaktorov v približne 30 krajinách, ktoré sú však nerovnomerne rozložené, väčšina sa nachádza v Ázii, Severnej Amerike a Európe. Afrika a Latinská Amerika ich majú málo.
Vo výstavbe je dnes približne 60 nových reaktorov, zhruba polovica z nich sa nachádza v Číne. Rusko zostáva popredným svetovým vývozcom jadrových reaktorov. Spoločnosť Rosatom, ktorá vlani vygenerovala príjmy za viac ako 15,6 miliardy eur, stavia 18 reaktorov po celom svete. Rusi dominujú celému hodnotovému reťazcu jadrovej energie, počnúc uránom ako palivom.
Európa je stále závislá od Ruska, odkiaľ prúdi viac ako 20 % dodávok pre jej jadrové elektrárne. V USA na pokračovanie jadrovej energie tlačí explozívny rast dátových centier s využívaním umelej inteligencie. Na výstavbu ôsmich až desiatich nových reaktorov chcú Američania zmobilizovať 70 až 85 miliárd eur. Na úrovni EÚ z 27 jej členských štátov jedenásť oznámilo jadrovú stratégiu a obnovuje sa politická diskusia o jadrových programoch.
RTBF pripomenula, že súčasná belgická vláda zrušila zákon z roku 2003 o postupnom vyraďovaní jadrových reaktorov. Nová legislatíva odstraňuje všetky odkazy na postupné vyraďovanie, ako aj zákaz stavať nové jadrové elektrárne. Belgicko má aktívne dva jadrové reaktory, Tihange 3 a Doel 4, ktorých uzavretie sa očakáva do roku 2035.
Oživenie jadrovej energetiky podporujú štáty investujúce do jadra ako spôsobu zaistenia dodávok energie, čiže do svojej energetickej bezpečnosti, na jednej strane, a na strane druhej je to spôsob urýchlenia dekarbonizácie ekonomík.
Investície do jadra, na nové zariadenia aj na údržbu existujúcich reaktorov, sa za posledných päť rokov zvýšili o 50 %. Podľa odhadov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) by tento rok mali presiahnuť 60 miliárd eur.
Minulý rok zástupcovia štrnástich bánk a finančných inštitúcií vyjadrili pripravenosť poskytnúť väčšiu podporu civilnej jadrovej energii s cieľom dosiahnuť cieľ stanovený na COP28: strojnásobiť kapacitu jadrového sektora do roku 2050. K financovaniu sa zaväzuje Európska investičná banka aj Svetová banka.
Náhly nárast záujmu o jadrovú energiu podľa RTBF tkvie v náraste spotreby elektriny, za čím stojí elektrifikácia dopravy, zelená reindustrializácia a nástup digitálnych technológií, kde dátové centrá vyžadujú obrovské miestnosti plné klimatizovaných serverov. Takáto infraštruktúra spotrebuje toľko elektriny ako priemerne veľká krajina. Všeobecne sa jadrová energia vníma ako zdroj stabilnej, nepretržitej a nízkouhlíkovej výroby elektriny.
