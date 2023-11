Vo svete prebehli protesty proti násiliu na ženách

Rím/Paríž 25. novembra (TASR) - Státisíce ľudí protestovali v sobotu na celom svete proti násiliu páchanému na ženách. Asi najrozsiahlejšie demonštrácie sa konali v Taliansku ochromenom nedávnou vraždou mladej študentky, z ktorej je podozrivý jej expriateľ. Len v samotnom hlavnom meste Rím vyšlo podľa organizátorov do ulíc zhruba pol milióna ľudí. Obdobné protesty sa konali aj v mnohých ďalších talianskych mestách, napríklad Neapole či Miláne.



Masové demonštrácie prebiehali aj vo Francúzsku. V Paríži podľa organizátorov protestovalo asi 80.000 ľudí, kým tamojšia polícia hovorí o 16.500 demonštrantoch, informuje agentúra AFP.



Protestné akcie sa v sobotu, a síce na Medzinárodný deň proti násiliu voči ženám, konali napríklad aj v Turecku, Čile či Guatemale.



Taliansko je otrasené nedávnym prípadom vraždy univerzitnej študentky Giulie Cecchettinovej, ktorá bola približne týždeň nezvestná a následne sa 18. novembra našlo jej telo s množstvom bodných rán na dne rokliny pri jazere Lago di Barcis v regióne Furlansko-Júlske Benátky na severovýchode Talianska.



Z jej zabitia je podozrivý jej expriateľ Filippo Turetta, ktorého polícia dolapila v Nemecku, pričom v sobotu ho tamojšie úrady vydali na stíhanie do Talianska, kde je vo väzbe.



Podľa údajov talianskeho ministerstva vnútra bolo tento rok v Taliansku zabitých už prinajmenšom 106 žien, z toho 55 údajne rukou partnera či bývalého partnera. V priemere tam tak k vraždám žien dochádza raz za tri dni, uvádza agentúra AP.



Od vtedy ako objavili Cecchettinovej telo zároveň zaznamenala tamojšia horúca linka výrazný nárast telefonátov od žien obávajúcich sa o svoju bezpečnosť. Štátna televízia RAI informovala, že počet takýchto hovorov stúpol z 200 na približne 400 denne, pričom okrem samotných ohrozených žien volajú často aj ich rodičia.



Taliansky parlament zároveň začiatkom týždňa odsúhlasil novú sériu opatrení zameraných na potlačenie násilia voči ženám, zahŕňajúcich napríklad kampane proti sexizmu na školách.



Rozsiahla demonštrácia za odstránenie takéhoto násilia sa v sobotu konala aj vo francúzskej metropole Paríž. Mnohí účastníci prišli oblečení v odtieňoch fialovej, ktorá je považovaná za farbu žien aj rodovej rovnosti. Niesli pritom transparenty s nápismi ako "Každých šesť minút dôjde vo Francúzsku k znásilneniu" či "Ochraňujte svoje dcéry, vychovávajte svojich synov".



Vo Francúzsku zaznamenali v tomto roku už 121 rodovo podmienených zabití žien. Vo vlaňajšom roku to bolo 118, uvádza AFP. Obdobné akcie sa konali aj v ďalších Francúzskych mestách, ako napríklad v Štrasburgu.