Vo svete sa koronavírusom nakazilo už viac ako 7 miliónov ľudí

Paríž 8. júna (TASR) - Počet osôb nakazených novým koronavírusom na celom svete presiahol sedem miliónov. Vyplýva to z najnovšej bilancie agentúry AFP.



Dve tretiny z celkového počtu 7.003.851 infikovaných evidujú v Európe a Spojených štátoch. Ochoreniu COVID-19 doposiaľ vo svete podľahlo 402.867 osôb.



Bilancia AFP vychádza z oficiálnych údajov jednotlivých krajín a informácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré boli dostupné v pondelok o 09.00 h SELČ.



Najviac zasiahnutým kontinentom je Európa s 2.275.305 nakazenými a 183.542 úmrtiami. V USA evidujú od začiatku pandémie, ktorá vypukla vlani v decembri v Číne, 1.942.363 infikovaných a 110.514 smrteľných obetí.



Počet nahlásených prípadov sa za posledný mesiac celosvetovo zdvojnásobil, pričom len za uplynulých deväť dní registrovali viac ako milión nakazených.



Agentúra AFP upozorňuje na to, že uvedené údaje zrejme pokrývajú len časť zo skutočného počtu nakazených, keďže mnohé krajiny testujú len tých ľudí, ktorí prejavujú symptómy nákazy alebo závažné prípady.