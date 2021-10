Vo svete vládne klimatická nespravodlivosť, tvrdí slovenská delegátka

Bratislava/Glasgow 31. októbra (TASR) - Jednou z ťažiskových tém klimatickej konferencie COP26 by mala byť klimatická spravodlivosť a súvisiace investície v prospech etnických menšín a domorodého obyvateľstva. Pre TASR to uviedla Miriam Prívarová, slovenská delegátka na klimatických summitoch Youth4Climate a pre-COP, ktoré predchádzali konaniu COP26.



"Momentálne vládne klimatická nespravodlivosť. To znamená, že tí najchudobnejší a najmenej zodpovední za klimatické zmeny sú nimi najviac postihnutí," priblížila Prívarová, ktorá v súčasnosti pracuje pre Svetovú Banku na projektoch tzv. zelenej obnovy po koronakríze.



Účastníci spomínanej klimatickej konferencie Youth4Climate, ktorá sa konala pod záštitou OSN, podľa Prívarovej zdôrazňovali rolu pôvodných obyvateľov a lokálnych komunít pri boji proti klimatických zmenám.



"Domorodé obyvateľstvo a miestne komunity majú tradičné ekologické znalosti, ktoré sú prínosom," vysvetlila Prívarová s tým, že práve tieto komunity sú často opomínané. "Nemôžeme ich len informovať o projektoch, ktoré sa ich bytostne dotýkajú, ale práve naopak, musíme ich aktívne zapojiť do riešení," zdôraznila.



So znalosťami pôvodných obyvateľov pracuje v súčasnosti napríklad Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Jej program Systémy znalostí miestneho a pôvodného obyvateľstva (Local and Indigenous Knowledge Systems, LINKS) sa pokúša dosiahnuť začlenenie miestnych a domorodých znalostí do klimatických vied a politických procesov.



Ďalšou dôležitou témou COP26 budú podľa Prívarovej emisie skleníkových plynov jednotlivých krajín a plány na ich znižovanie.



"COP 26 je prvou klimatickou konferenciou, odkedy sa krajiny zaviazali, že predložia vlastné akčné plány znižovanie emisií do roku 2030 ktoré sú známe ako NDC, príspevky na národnej úrovni. OSN na základe súhrnnej správy NDC z marca tohto roku zhodnotila, že všetky štáty musia svoje úsilie podstatne zintenzívniť," povedala Prívarová.



"Takže sa očakáva, že účastníci COP26 sa budú snažiť o spoločný rámec pre svoje príspevky na národnej úrovni," priblížila s tým, že pôjde pravdepodobne o päť alebo desaťročný plán.



Prívarová očakáva tiež debatu o tzv. článku 6 Parížskej klimatickej dohody "v ktorom sa stanovujú pravidlá pre medzinárodné trhy s uhlíkom, ktorý zmluvným stranám umožňuje obchodovať so znižovaným emisií".



Summit COP26 sa v nedeľu začal minútou ticha za obete koronavírusovej pandémie. Na konferencii, ktorá potrvá do 12. novembra, sa očakáva účasť približne 20.000 politikov, diplomatov a aktivistov. Zúčastní sa na nej aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.