Vo väčšine spolkových krajín v Nemecku znova otvorili školy

Berlín 22. februára (TASR) - Žiaci v desiatich zo 16 nemeckých spolkových krajín sa od pondelka po dlhej pauze vracajú späť do škôl. Ide o krok, ktorý privítala nemecká ministerka školstva a výskumu Anja Karliczeková. Informovala o tom agentúra DPA.



Karliczeková ocenila, že mnohé školy v Nemecku obnovili prezenčnú výučbu, keďže "najmä mladšie deti sa navzájom potrebujú".



Zároveň apelovala na dodržiavanie "všetkých dostupných preventívnych opatrení proti šíreniu vírusu" s cieľom zabezpečiť, že školy budú môcť zostať otvorené v nasledujúcich týždňoch.



Počty nakazených po poklese opäť v Nemecku stúpajú. V tejto súvislosti Karliczeková poukázala na infekčnejšie varianty koronavírusu, ktoré sa v Nemecku šíria, ako napríklad britský variant B1.1.7.



V nadväznosti na Dolné Sasko a Sasko začalo za hygienických opatrení znova posielať deti do škôl ďalších desať spolkových krajín vrátane Berlína, Severného Porýnia-Vestfálska a Bavorska. Znova otvorili aj zariadenia starostlivosti o deti.



V Nemecku platí lockdown do 7. marca. Zatvorené sú reštaurácie, bary, obchody na nákupných uliciach a voľnočasové zariadenia. Vlády jednotlivých nemeckých spolkových krajín sa však rozhodli, že budú samostatne určovať, kedy znova otvoria školy a materské školy.