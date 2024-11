Vo Valencii je po povodniach aj naďalej nezvestných 78 osôb

Madrid 8. novembra (TASR) - Desať dní od ničivých povodní v Španielsku je v najviac zasiahnutom regióne Valencia ešte stále nezvestných 78 osôb, uviedla v piatok na platforme X regionálna vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Pátranie po nezvestných vo Valencii pokračuje aj naďalej a regionálne úrady ozrejmili, že 40 ľudí z už nájdených osôb doposiaľ ešte neidentifikovali. Podľa ich vyjadrení sa zároveň obávajú, že niektoré telá obetí mohla voda odplaviť až do Stredozemného mora.



Záplavy v Španielsku si doposiaľ vyžiadali najmenej 219 životov, z toho 211 ľudí zahynulo v regióne Valencia a zvyšných osem v regiónoch Andalúzia a Kastília-La Mancha. Nepriaznivé počasie odvtedy sužuje ďalšie časti krajiny.



Silné dažde zapríčinili z noci na piatok záplavy aj v Katalánsku, pričom jednou z najviac zasiahnutých oblastí bol ostrov Malorka. V rybárskej dedine Cadaqués na pobreží Costa Brava strhla povodňová voda do rieky približne 30 vozidiel, tvrdí tamojší predstaviteľ.



Počas minulotýždňového utorka spadlo v niektorých mestách v regióne Valencia v priebehu niekoľkých hodín toľko zrážok, koľko ich tam zvyčajne zaznamenajú za celý rok.



V Španielsku pokračujú práce na odstraňovaní následkov, no niektoré z 75 postihnutých miest a obcí sú aj naďalej pokryté blatom. Viaceré budovy sú tiež stále neprístupné, poprípade je ich dostupnosť obmedzená, keďže rôzne predmety vrátane vrakov áut blokujú vchody.