Vo Varšave ľudia z áut protestovali proti sprísňovaniu potratov

Varšava 14. apríla (TASR) - V poľskej Varšave sa v utorok konal protest proti sprísňovaniu prístupu k potratom. V dôsledku pandémie koronavírusu boli protestujúci v autách. Informovala o tom agentúra DPA.



Protestujúci svoj nesúhlas s návrhom zákona, ktorý sprísňuje prístup k potratom, vyjadrili trúbením zo svojich osobných vozidiel. Nesúhlasné plagáty a tabule vyvesili na autá alebo ich ukazovali na čelnom skle.



Organizátori takisto účastníkov vyzvali, aby plagáty držali počas čakania v rade do obchodu alebo ich vyvesili na svoje balkóny.



V súčasnosti je potrat v Poľsku dovolený iba v troch prípadoch - pri ohrození života matky, pri znásilnení alebo inceste a v prípade nevyliečiteľnej poruchy plodu.



Dolná komora parlamentu plánuje v stredu rokovať o zrušení prístupu k potratu v prípade tretej možnosti. Práve ten bol v minulých rokoch najčastejším dôvodom potratu v Poľsku.



Z celkového počtu takmer 1100 potratov v roku 2018 až v 1050 prípadoch matky odôvodnili potrat poruchou plodu, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva.



Parlament bude v stredu rokovať aj o zákaze sexuálnej výchovy v školách.



Obidva návrhy kritizovali organizácia Amnesty International aj európski predstavitelia.



"Tieto zákony by vytvárali pôdu pre nenávisť a ignoranciu a obmedzili prístup k potratu pre ženy v krajine, kde už dnes platí jeden z najprísnejších zákonov o potratoch v Európe," uviedla šéfka poľskej vetvy Amnesty International Draginja Nadaždinová.



Takmer 90 členov Európskeho parlamentu v liste svojim poľským náprotivkom uviedlo, že zákony sú "v rozpore s poľským záväzkom zaistiť ochranu ľudských práv svojim občanom".



Zákon o potratoch by totiž podľa zákonodarcov znamenal takmer úplnú elimináciu tejto možnosti v Poľsku.



Zákon o sexuálnej výchove by zase podporoval "stigmu, škodlivé stereotypy a homofóbiu".



O obidvoch iniciatívach už parlament rokoval počas predošlého legislatívneho obdobia, poslanci ich však neodobrili.