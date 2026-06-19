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Vo Varšave odprezentovali vrátené artefakty ukradnuté nacistami

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Na snímke sprava plocký biskup Szymon Stulkowski, tretí sprava veľvyslanec Nemecka v Poľsku Miguel Berger a piata sprava poľská ministerka kultúry Marta Cienkowská pri prezentácii vrátených artefaktov ukradnutých nacistami, vo Varšave 19. júna 2026. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Predmety boli z Poľska ukradnuté nacistami počas druhej svetovej vojny.

Autor TASR
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Varšava 19. júna (TASR) - Vo Varšave uviedli vzácne historické pamiatky, ktoré Poľsku vrátilo Nemecko. Prsteň kráľa Žigmunda I. a fragment pravdepodobne najstaršieho zachovaného rukopisu hymnu Gaude Mater Polonia ku cti sv. Stanislava odprezentovala ministerka kultúry Marta Cienkowska s nemeckým veľvyslancom Miguelom Bergerom a plockým biskupom Szymonom Stulkowskim, informuje varšavský spravodajca TASR.

Predmety boli z Poľska ukradnuté nacistami počas druhej svetovej vojny. "Každý získaný objekt má význam väčší než je jeho materiálna hodnota. Každý je víťazstvom nad dôsledkami vojnovej lúpeže. Každý predstavuje obnovu historickej spravodlivosti," uviedla ministerka.

Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že súčasné vrátenie artefaktov neuzatvára proces reštitúcií. "Nepovažujeme dnešné podujatie za finále. Považujeme ho za potvrdenie, že sme si zvolili správny smer," dodala Cienkowska. Rezort v súčasnosti vedie viac ako 200 reštitučných konaní v 22 krajinách.

Na snímke najstarší zachovaný originál rukopisu Gaude Mater Polonia ku cti sv. Stanislava a prsteň kráľa Žigmunda I. pri prezentácii vrátených artefaktov ukradnutých nacistami, vo Varšave 19. júna 2026.
Foto: TASR - Slavomír Gregorík


Prsteň kráľa Žigmunda I. z dynastie Jagelovcov bol v septembri 1939 ukradnutý z paláca Czartoryských v Sieniawe v Podkarpatskom vojvodstve pri hraniciach so Slovenskom. Následne ho vystavili v múzeu v Pforzheime v Nemecku, kde poľskí historici prsteň identifikovali ako vojnový stratu.

Rukopis hymnu Gaude Mater Polonia vznikol asi v 14. storočí a bol súčasťou rozsiahlej zbierky Seminárnej knižnice v Plocku. Počas vojny bol spolu s ďalšími dokumentami prevezený do Nemecka, kde ho poľskí historici objavili v roku 2023. „Do Plocku vrátilo iba devätnásť zo 140 stredovekých rukopisov,“ upozornil biskup Stulkowski.


(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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