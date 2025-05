Do Varšavy prišli desaťtisíce ľudí podporiť prezidentských kandidátov

Varšava 25. mája (TASR) - V poľskej metropole Varšave sa v nedeľu na dvoch rôznych demonštráciách zhromaždili desaťtisíce ľudí, aby pred druhým kolom prezidentských volieb vyjadrili podporu kandidátom, Rafalovi Trzaskowskému z vládnej Občianskej koalície a Karolovi Nawrockému, ktorého podporuje opozičná strana Právo a spravodlivosť. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Primátor Varšavy Trzaskowski viedol „Veľký pochod vlastencov“, ktorého cieľom bolo Námestie Ústavy. Na zhromaždení bolo vidieť mnoho priaznivcov, ktorí mávali vlajkami Poľska, Európskej únie i LGBT+ komunity.



„Pozerá sa na nás celé Poľsko. Pozerá sa na nás celá Európa. Pozerá sa na nás celý svet,“ povedal davu Trzaskowski. Podporiť ho prišiel aj novozvolený rumunský prezident Nikošur Dan, ktorý má v pondelok zložiť prísahu vo svojej krajine. Dan v prejave prisľúbil, že bude úzko spolupracovať s poľským premiérom Donaldom Tuskom a Trzaskowským, „aby Poľsko a Európska únia zostali silné“.



Na druhej strane Nawrocki, predseda Inštitútu pamäti národa, zorganizoval „Pochod za Poľsko“, ktorý sa skončí na Staromestskom námestí v historickom centre poľskej metropoly. Jeho podporovatelia spievali vlastenecké a duchovné piesne a držali transparenty, ktoré vyzývali na zastavenie imigrácie.



V prvom kole prezidentských volieb v Poľsku zvíťazil Trzaskowski so ziskom 31,36 percenta hlasov, Nawrocki získal 29,54 percenta. Pred druhým kolom, ktoré sa uskutoční 1. mája, sú podľa prieskumov verejnej mienky šance oboch kandidátov pomerne vyrovnané, píše AFP.



Víťazstvo Trzaskowského by podľa francúzskej agentúry znamenalo výrazný prínos pre Tuskovu vládu, ktorá je od svojho nástupu k moci v roku 2023 v konflikte so súčasnou hlavou štátu Andrzejom Dudom. Ten svojím vetom zablokoval napríklad mnoho jej snáh o reformu súdnictva.



Naopak, v prípade výhry Nawrockého analytici očakávajú zrejme predĺženie patovej situácie medzi vládou a prezidentom. Takáto situácia by potom podľa nich mohla viesť k novým parlamentným voľbám.