< sekcia Zahraničie
Vo Varšave sa podpálil muž: Médiá zverejnili pravdepodobný motív
Podľa Faktu išlo o 22-ročného ukrajinského občana, študenta Varšavskej technickej univerzity.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 26. novembra (TASR) - Muž, ktorý sa podpálil v utorok vo Varšave, chcel podľa zdrojov denníka Fakt protestovať proti nerovnému zaobchádzaniu s ukrajinskými občanmi v Poľsku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Fakt a agentúry PAP.
Podľa Faktu išlo o 22-ročného ukrajinského občana, študenta Varšavskej technickej univerzity. Podľa predbežných informácií denníka mal pri sebe transparent, na ktorom pravdepodobne vyjadril dôvody svojho protestu. Jeho presný obsah zatiaľ nie je známy.
Muž prišiel na miesto s batohom, v ktorom mal horľavú tekutinu a dokumenty. Pred vchodom do areálu ministerstva kultúry sa následne polial horľavinou a zapálil. Prvú pomoc mu poskytli policajti strážiaci Prezidentský palác, ktorý stojí oproti. Oheň uhasila jedna z osôb hasiacim prístrojom zo susednej budovy.
Pomoc poskytol aj zdravotník, ktorý sa nachádzal v blízkosti, a následne muža odovzdali záchranárom. Postihnutý prežil, utrpel však vážne popáleniny tváre a hornej časti tela. V čase prevozu do nemocnice bol pri vedomí a podľa agentúry PAP zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Podľa Faktu išlo o 22-ročného ukrajinského občana, študenta Varšavskej technickej univerzity. Podľa predbežných informácií denníka mal pri sebe transparent, na ktorom pravdepodobne vyjadril dôvody svojho protestu. Jeho presný obsah zatiaľ nie je známy.
Muž prišiel na miesto s batohom, v ktorom mal horľavú tekutinu a dokumenty. Pred vchodom do areálu ministerstva kultúry sa následne polial horľavinou a zapálil. Prvú pomoc mu poskytli policajti strážiaci Prezidentský palác, ktorý stojí oproti. Oheň uhasila jedna z osôb hasiacim prístrojom zo susednej budovy.
Pomoc poskytol aj zdravotník, ktorý sa nachádzal v blízkosti, a následne muža odovzdali záchranárom. Postihnutý prežil, utrpel však vážne popáleniny tváre a hornej časti tela. V čase prevozu do nemocnice bol pri vedomí a podľa agentúry PAP zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)