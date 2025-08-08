< sekcia Zahraničie
Vo Varšave sa začali prípravy na veľkú vojenskú prehliadku
V prehliadke, ktorá sa uskutoční 15. augusta, bude celkovo zapojených takmer 10.000 vojakov.
Autor TASR
Varšava 8. augusta (TASR) - Na varšavskom letisku Babice v stredu pokračovali prípravy na veľkú vojenskú prehliadku pri príležitosti Dňa poľskej armády a 105. výročia bitky o Varšavu, v ktorej Poľsko ubránilo svoju štátnosť pred sovietskym Ruskom. Na nácviku sa zúčastňuje vyše 1700 vojakov zo všetkých zložiek poľských ozbrojených síl i spojeneckých armád. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Sú tu vojaci pozemných síl, vzdušných síl, námorníctva, špeciálnych síl, teritoriálnej obrany a tiež kybernetickej obrany,“ uviedol vo vyjadrení pre Tlačovú agentúru SR hovorca veliteľstva varšavskej posádky podplukovník Artur Sak. Dodal, že medzi účastníkmi sú aj vojaci z USA, Veľkej Británie, Francúzska a Rumunska. „Francúzsky oddiel má 100 vojakov, ostatné po 200. Sú to vojaci, ktorí u nás každodenne slúžia v rámci vysunutých aliančných jednotiek,“ spresnil Sak.
V prehliadke, ktorá sa uskutoční 15. augusta, bude celkovo zapojených takmer 10.000 vojakov. Približne 4000 z nich sa zúčastní v sprievode vojenskej techniky, ďalších 4000 zabezpečí organizačný priebeh podujatia. „Zúčastnia sa na kolesových a pásových vozidlách, vo vzduchu i na lodiach, ktoré budú defilovať pri polostrove Hel pri Baltskom mori,“ uviedol hovorca.
Tohtoročná prehliadka pripomenie 105. výročie Bitky o Varšavu z roku 1920, ktorá je jednou z najväčších bitiek novodobej histórie Európy. „Vojaci vtedy ubránili znovunadobudnutú nezávislosť a na počesť týchto udalostí vznikol aj samotný sviatok,“ povedal varšavskému spravodajcovi TASR Sak. Zdôraznil, že význam sviatku je obrovský. „Vojaci zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v našej vlasti,“ dodal.
Novinkou tohtoročného podujatia bude súbežná námorná prehliadka na polostrove Hel. „Verejnosti ju sprostredkujeme aj vo Varšave prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek. Vznikne tak jedna kompaktná udalosť na dvoch miestach,“ povedal Sak.
Hlavná nočná generálka sa začne zo soboty na nedeľu o 23.00 h. „Oddiely budú mať priestor na skúšky do tretej ráno, pešie jednotky potom až do pol šiestej. Skúška sa zavŕši v nedeľu ráno o šiestej,“ informoval hovorca.
Počas prehliadky sa na Vislostráde predstaví najmodernejšia výzbroj poľskej armády. „Uvidíme najpôsobivejšie tanky K2, Abrams, Leopard, PT-91, ako aj kolesové obrnené transportéry Rosomak. Je tam aj veľa spojeneckej techniky, keďže spojenci budú v ten deň tiež s nami. Slúžia tu denne, posilňujú východné krídlo NATO,“ uzavrel Sak.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
