Vo Varšave si pripomenuli 79. výročie varšavského povstania

Varšava 2. augusta (TASR) - Obyvatelia poľskej metropoly Varšava si v utorok pripomenuli minútou ticha 79. výročie začiatku varšavského povstania proti nemeckým okupantom.



Vo Varšave sa o 17.00 h - teda presne v čase, keď 1. augusta 1944 vypuklo varšavské povstanie - rozozvučali sirény. V meste sa za zvuku sirén zastavila doprava i chodci, aby vzdali úctu bojovníkom a obetiam povstania, uvádza agentúra PAP.



Poľskí vysokopostavení predstavitelia vrátane prezidenta Andrzeja Dudu, premiéra Mateusza Morawieckeho či varšavského starostu Rafala Trzaskowskeho vzdali spolu s Varšavčanmi a vojnovými veteránmi hold povstalcom pri pamätníku Gloria Victis na vojenskom cintoríne Powazki, kde je pochovaných vyše 4000 povstalcov. Vysokopostavení poľskí predstavitelia tiež položili kvety k hrobu generála Antoniho Chrušciela, veliteľa poľských povstaleckých síl.



Počas celého dňa si pritom vo Varšave konali rôzne spomienkové udalosti.



Morawiecki ešte v prvej polovici dňa položil kvety k plakete venovanej bývalému poľskému prezidentovi Lechovi Kaczyňskému, ktorý inicioval výstavbu Múzea varšavského povstania v čase, keď bol starostom Varšavy.



Varšavské povstanie malo podľa Morawieckeho obrovský význam pre povojnové aj súčasné Poľsko. Povstalci totiž bojovali za budúcnosť zjednoteného Poľska a za to, aby bola národná jednotka symbolom Poľska a našej doby, uviedol poľský premiér.



Duda sa v prvej polovici dňa zase zúčastnil na spomienkovej udalosti venovanej obetiam tranzitného táboru Zieleniak vo varšavskej štvrti Ochota. Počas svojho príhovoru tam vyzval na uctenie si hrdinov povstania, ktorými neboli len tí, čo bojovali so zbraňami v rukách, no i tí, čo ho podporovali a trpeli preň.



"Nikdy nemôžeme zabudnúť, že vyše 180.000 obyvateľov hlavého mesta bolo počas varšavského povstania zabitých a zavraždených," povedal Duda.



Varšavské povstanie bola najväčšou podzemnou operáciou v nacistami okupovanej Európe. Bojov sa 1. augusta 1944 zúčastnilo 40.000 až 50.000 vzbúrencov. Povstanie mal pôvodne trvať len niekoľko dní, napokon však trvalo vyše dvoch mesiacov.



Počas bojov vo Varšave zahynulo asi 18.000 povstalcov a približne 25.000 ich utrpelo zranenia. Obrovské boli straty predovšetkým v radách civilného obyvateľstva. Povstanie bolo na koniec potlačené, mesto muselo opustiť asi 500.000 jeho preživších obyvateľov a Varšava bola počas neho takmer úplne zrovnaná so zemou, píše PAP.