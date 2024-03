Vo Varšave si uctili pamiatku Bielorusky, ktorá tam zomrela po útoku

Varšava 7. marca (TASR) - Približne tisícka ľudí v stredu protestovala vo Varšave proti sexuálnemu násiliu v súvislosti s úmrtím bieloruskej migrantky po znásilnení. Tento prípad šokoval Poľsko i tamojšiu komunitu bieloruských exulantov, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



Bieloruska Liza zomrela minulý týždeň v nemocnici po brutálnom útoku a znásilnení. Mladá 25-ročná žena bola napadnutá počas nočnej prechádzky centrom Varšavy.



Demonštranti sa v stredu zišli na mieste, kde k útoku prišlo, a kládli tam kvety a zapaľovali sviece. "Liza prišla do Poľska hľadať lepší život a v Poľsku o ňom prišla," uviedla spoluorganizátorka demonštrácie Maja Stašková.



Organizátori požiadali účastníkov podujatia, aby prišli oblečení v čiernom. Mnohí pritom počas demonštrácie držali plagáty so sloganmi ako "Ženy nie sú korisť" či "Kráčala som len domov".



K účasti na demonštrácii vyzvala aj líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská, ktorá žije v exile v Litve. "Lizu nemôžeme priviesť späť k životu. No môžeme byť jej hlasom, hlasom všetkých žien, ktoré zažili násilie, pretože ticho tu nie je možnosť," uviedla na svojej webovej stránke.



Poľsko a predovšetkým Varšava sa stali v posledných rokoch centrom pre Bielorusov utekajúcich z vlasti pred politickými represiami i pre Ukrajincov utekajúcich pred vojnou. V Poľsku vlani žilo takmer 80.000 Bielorusov, vyplýva z oficiálnych údajov.



Stredajšiu demonštráciu zorganizovali spolu aktivisti z Poľska, Bieloruska i Ukrajiny. Organizátori pritom poukázali na to, že mnohé Bielorusky a Bielorusi, ktorí sa stanú v zahraničí obeťami sexuálneho násilia, čelia ako migranti mnohým prekážkam vrátane nedôvery voči miestnym úradom a orgánom činným v trestnom konaní.



V súvislosti s útokom na Lizu už poľské úrady zadržali 23-ročného Poliaka, ktorí čelí obvineniam z lúpeže, sexuálneho útoku a pokusu o vraždu.