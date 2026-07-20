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NAJVÄČŠIA 3D LED OBRAZOVKA V EURÓPE: Nájdete ju vo Varšave

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Najväčšia 3D LED obrazovka v Európe pri nákupnom centre Zlote Tarasy vo Varšave, 20. júla 2026. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Obrazovka pri nákupnom centre Zlote Tarasy s výhľadom na Palác kultúry a vedy a varšavskú hlavnú železničnú stanicu tak vystriedala na prvej priečke londýnsku Piccadilly Lights.

Autor TASR
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Varšava 20. júla (TASR) - Spoločnosť Digital Network začiatkom júla uviedla v centre poľského hlavného mesta Varšava do prevádzky trojstrannú LED obrazovku Warsaw STAGE, ktorá je s plochou 800 štvorcových metrov najväčšou reklamnou obrazovkou v Európe. Informuje o tom spravodajca TASR v Poľsku podľa televízie TVP World.

Obrazovka pri nákupnom centre Zlote Tarasy s výhľadom na Palác kultúry a vedy a varšavskú hlavnú železničnú stanicu tak vystriedala na prvej priečke londýnsku Piccadilly Lights, ktorá bola od roku 2017 považovaná za najväčšiu svojho druhu v Európe. Warsaw STAGE má v porovnaní s ňou o 16 štvorcových metrov väčšiu plochu.

Konštrukciu tvorí viac ako 1000 LED panelov. Na jej výstavbu bolo použitých takmer 90 ton ocele a približne desať kilometrov kabeláže.

Celosvetovo však prvenstvo naďalej patrí digitálnej obrazovke s plochou 2320 štvorcových metrov na hoteli Marriott Marquis na newyorskom Times Square.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)



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