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NAJVÄČŠIA 3D LED OBRAZOVKA V EURÓPE: Nájdete ju vo Varšave
Obrazovka pri nákupnom centre Zlote Tarasy s výhľadom na Palác kultúry a vedy a varšavskú hlavnú železničnú stanicu tak vystriedala na prvej priečke londýnsku Piccadilly Lights.
Autor TASR
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Varšava 20. júla (TASR) - Spoločnosť Digital Network začiatkom júla uviedla v centre poľského hlavného mesta Varšava do prevádzky trojstrannú LED obrazovku Warsaw STAGE, ktorá je s plochou 800 štvorcových metrov najväčšou reklamnou obrazovkou v Európe. Informuje o tom spravodajca TASR v Poľsku podľa televízie TVP World.
Obrazovka pri nákupnom centre Zlote Tarasy s výhľadom na Palác kultúry a vedy a varšavskú hlavnú železničnú stanicu tak vystriedala na prvej priečke londýnsku Piccadilly Lights, ktorá bola od roku 2017 považovaná za najväčšiu svojho druhu v Európe. Warsaw STAGE má v porovnaní s ňou o 16 štvorcových metrov väčšiu plochu.
Konštrukciu tvorí viac ako 1000 LED panelov. Na jej výstavbu bolo použitých takmer 90 ton ocele a približne desať kilometrov kabeláže.
Celosvetovo však prvenstvo naďalej patrí digitálnej obrazovke s plochou 2320 štvorcových metrov na hoteli Marriott Marquis na newyorskom Times Square.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Obrazovka pri nákupnom centre Zlote Tarasy s výhľadom na Palác kultúry a vedy a varšavskú hlavnú železničnú stanicu tak vystriedala na prvej priečke londýnsku Piccadilly Lights, ktorá bola od roku 2017 považovaná za najväčšiu svojho druhu v Európe. Warsaw STAGE má v porovnaní s ňou o 16 štvorcových metrov väčšiu plochu.
Konštrukciu tvorí viac ako 1000 LED panelov. Na jej výstavbu bolo použitých takmer 90 ton ocele a približne desať kilometrov kabeláže.
Celosvetovo však prvenstvo naďalej patrí digitálnej obrazovke s plochou 2320 štvorcových metrov na hoteli Marriott Marquis na newyorskom Times Square.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)