Vo Varšave začala fungovať špecializovaná veterinárna sanitka
Ambulancia bude prevážať zvieratá z veterinárnych kliník na území mesta na základe hlásení mestskej polície.
Autor TASR
Varšava 16. januára (TASR) - Varšava uviedla do služby špecializovanú veterinárnu sanitku na prevoz zvierat v ohrození života alebo zdravia. Nový systém nahrádza doterajšiu jednotku Eko Patrol a má urýchliť zásahy v kritických situáciách. V piatok o tom na sieti X informoval varšavský primátor Rafal Trzaskowski, informuje varšavský spravodajca TASR.
Ambulancia bude prevážať zvieratá z veterinárnych kliník na území mesta na základe hlásení mestskej polície. Vozidlo je vybavené nosidlami, veterinárnou ortopedickou doskou a transportnými modulmi s vyhrievacími podložkami.
Súčasťou vybavenia je aj prívod kyslíka s reguláciou prietoku určený pre mačky a malé a veľké psy, ktorý umožňuje aj podávanie liekov inhaláciou. Podľa mesta ide o prvú špecializovanú veterinárnu sanitku tohto typu v Poľsku.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)