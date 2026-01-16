Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vo Varšave začala fungovať špecializovaná veterinárna sanitka

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ambulancia bude prevážať zvieratá z veterinárnych kliník na území mesta na základe hlásení mestskej polície.

Autor TASR
Varšava 16. januára (TASR) - Varšava uviedla do služby špecializovanú veterinárnu sanitku na prevoz zvierat v ohrození života alebo zdravia. Nový systém nahrádza doterajšiu jednotku Eko Patrol a má urýchliť zásahy v kritických situáciách. V piatok o tom na sieti X informoval varšavský primátor Rafal Trzaskowski, informuje varšavský spravodajca TASR.

Ambulancia bude prevážať zvieratá z veterinárnych kliník na území mesta na základe hlásení mestskej polície. Vozidlo je vybavené nosidlami, veterinárnou ortopedickou doskou a transportnými modulmi s vyhrievacími podložkami.

Súčasťou vybavenia je aj prívod kyslíka s reguláciou prietoku určený pre mačky a malé a veľké psy, ktorý umožňuje aj podávanie liekov inhaláciou. Podľa mesta ide o prvú špecializovanú veterinárnu sanitku tohto typu v Poľsku.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
