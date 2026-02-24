Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 24. február 2026Meniny má Matej
< sekcia Zahraničie

Vo Varšave zadržali muža podozrivého zo špionáže pre Čínu

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Muža zatkli príslušníci Centrálneho vyšetrovacieho úradu polície (CBŠP) na letisku.

Autor TASR
Varšava 24. februára (TASR) - Vo Varšave v sobotu zadržali občana Čiernej hory, ktorého Litva hľadala na základe európskeho zatykača pre podozrenie zo špionáže pre Čínu. Muža zatkli príslušníci Centrálneho vyšetrovacieho úradu polície (CBŠP) na letisku v metropole, informuje varšavský spravodajca TASR podľa utorkovej správy agentúry PAP.

„Muž bol hľadaný na základe európskeho zatykača jedným zo štátov EÚ v súvislosti s podozrením zo špionáže v prospech Čínskej ľudovej republiky,“ informoval hovorca CBŠP Krzysztof Wrzešniowski.

Súd v prípade vyhovel návrhu prokurátora a rozhodol o sedemdňovej väzbe zadržaného, informoval hovorca Okresnej prokuratúry vo Varšave Piotr Antoni Skiba. Uviedol, že ide o dĺžku väzby potrebnú na doručenie dokumentácie k európskemu zatykaču zo zahraničia, pričom príslušné podklady už poľská prokuratúra dostala.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

ONLINE: Končia sa zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

ONLINE ZOH 2026: Zápas o bronz: Slovensko - Fínsko

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja