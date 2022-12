Vo Vatikáne pápež predniesol vianočné posolstvo k rímskej kúrii

Vatikán 22. decembra (TASR) - Pápež František vo štvrtok predniesol tradičné vianočné posolstvo rímskej kúrii. Kardinálov, biskupov a kňazov v ňom vyzval, aby nebrali Božie milosti ako samozrejmosť, ale aby vždy kráčali po ceste obrátenia a boli tvorcami pokoja. TASR informuje podľa agentúry AP.



Ľudia, ktorí žijú v "srdci katolíckej cirkvi" môžu podľa pápeža ľahko upadnúť do pokušenia myslieť si, že sú v bezpečí, lepší ako ostatní a že už nepotrebujú obrátenie.



"Napriek tomu sme vo väčšom nebezpečenstve ako všetci ostatní, pretože nás obchádza 'elegantný démon', ktorý neprichádza hlučne, ale s kvetmi v ruke," povedal pápež v príhovore v Sále požehnaní Apoštolského paláca.



Väčšinu svojho prejavu pápež venoval potrebe byť ostražitý pred pôsobením diabla, čím nadviazal na tému, ktorú rozoberal počas svojich katechéz so širokou verejnosťou. František často využíva svoj vianočný príhovor, aby poukazoval aj na nedostatky vo vatikánskej kúrii, podotkla AP.



Najostrejšie sa vyjadril v roku 2014, keď vymenoval "15 chorôb kúrie" vrátane "terorizmu klebetenia" či "duchovného alzheimera". Kritizoval aj existenciálnu schizofréniu, chorobu duchovných, ktorí žijú paralelné životy.



Nasledujúci rok František ponúkol "protijed" na tieto hriechy, keď hovoril o "katalógu cností", ktorými by sa podľa neho mohli vo Vatikáne riadiť, a to vrátane čestnosti, pokory a triezvosti. Tento rok sa jeho príhovor niesol v podobnom tóne.



"Neexistuje len násilie zbraní, existuje aj slovné násilie, psychické násilie, násilie zneužívania moci, skryté násilie klebiet," upozornil František a vyzval: "Nevyužívajte svoje vlastné postavenie a úlohu na ponižovanie iných."



Pápež František vo svojom príhovore vo štvrtok cielil zrejme aj na ultrakonzervatívcov a tradicionalistov, ktorí sa stali jeho najväčšími kritikmi, všíma si AP. Byť katolíkom podľa neho neznamená riadiť sa nikdy sa nemeniacim súborom diktátov, ide skôr o "proces chápania Kristovho posolstva, ktorý sa nikdy nekončí" a prináša stále nové výzvy.



"Heréza nespočíva len v hlásaní iného evanjelia, ako nám povedal svätý Pavol, ale aj v tom, že sa jeho posolstvo prestane prekladať do súčasného jazyka a spôsobu myslenia," uviedol pápež.



Tradicionalistickí katolíci kritizujú Františka aj za to, že kladie dôraz na milosrdenstvo a otvorenosť v otázkach, ako sú sviatosti pre rozvedených a civilne znovu zosobášených katolíkov. Táto kritiku niekedy zašla tak ďaleko, že mu vyčítajú aj jeho gestá a kázne vrátane povolenia údajne "pohanských" diel vo Vatikáne.