Vo Vatikáne sa bude konať pohreb pápeža Františka

Vatikán 26. apríla (TASR) - V sobotu o 10.00 h sa na vatikánskom Námestí svätého Petra začne pohreb 266. hlavy katolíckej cirkvi, pápeža Františka. Po pohrebnom obrade a svätej omši bude rakva s telom pápeža presunutá do šesť kilometrov vzdialenej Baziliky Panny Márie Väčšej, kde bude pochovaný, informuje TASR.



František bude prvým pápežom po viac než 100 rokoch, ktorého nepochovajú v Bazilike svätého Petra. Namiesto toho si za miesto svojho posledného odpočinku vybral Baziliku Panny Márie Väčšej, kam sa pohrebný sprievod s jeho rakvou presunie po pohrebe. Pohrebný obrad bude viesť dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re.



„Obrad aj svätá omša sa začnú naraz, obrady sa začnú vo svätej omši a budú pokračovať ďalej po jej skončení,“ vysvetlil predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Uloženie pozostatkov pápeža v rímskej Bazilike Panny Márie Väčšej už nebude verejné. Akt pochovania bude súkromný. „Pred zapečatením truhly sú do rakvy pápeža zosnulého vložené mince a medaily, ktoré boli vyrazené počas jeho pontifikátu, takisto krátky súpis jeho pontifikátu, stručná charakteristika a tiež tzv. pálium, ktoré ho definuje ako duchovného pastiera,“ priblížila hovorkyňa KBS.



František požiadal, aby jeho telo nebolo uložené do tradičných troch rakiev vyrobených z cyprusu, olova a duba. Namiesto toho je jeho telo umiestnené v drevenej rakve, ktorá je zvnútra pozinkovaná. Pápež má oblečené červené liturgické rúcho, mitru a pálium. Pochovaný bude v jednoduchom hrobe označenom nápisom Franciscus (František v latinčine).



Na pohrebe sa očakáva účasť desiatok hláv štátov a viac ako 100 zahraničných delegácií. Prítomní budú prezidenti USA, Argentíny, Brazílie alebo Francúzska, ako aj monarchovia zo Španielska, Švédska alebo Belgicka. Do Vatikánu tiež dorazia premiéri, ministri, členovia kráľovských rodín i predstavitelia ostatných kresťanských cirkví a náboženstiev. Očakáva sa účasť desaťtisícov veriacich.



Slovensko bude na poslednej rozlúčke reprezentovať prezident Peter Pellegirni a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Zúčastní sa nej aj desať slovenských biskupov.



Sobotňajší pohreb budú sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia. Nasadené budú tisíce členov bezpečnostných zložiek. Nad Rímom bude vyhlásená bezletová zóna. V pohotovosti budú stíhačky Eurofighter, antidronový systém aj torpédoborec.