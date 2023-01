Vo Vatikáne sa konal pohreb kontroverzného austrálskeho kardinála

Vatikán 15. januára (TASR) - Niekoľko desiatok ľudí vrátane biskupov, kardinálov a arcibiskupov prišlo v sobotu do Vatikánu na pohreb kontroverzného austrálskeho kardinála Georgea Pella. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Obrad v Bazilike svätého Petra viedol kardinál Giovanni Battista Re, na posledných niekoľko minút prišiel na invalidnom vozíku aj pápež František.



Pell, ktorý zomrel v stredu 11. januára v Ríme vo veku 81 rokov, bol významný v katolíckej cirkvi, ale doma v Austrálii hlboko rozdeľoval verejnú mienku. Bol tam totiž obvinený zo sexuálneho obťažovania dvoch 13-ročných členov chlapčenského speváckeho zboru z obdobia 90. rokov minulého storočia, keď bol arcibiskupom v Melbourne v štáte Viktória.



Po skromných začiatkoch sa Pell vypracoval až na jedného z najdôveryhodnejších poradcov pápeža Františka.



Bol tiež najvyššie postaveným katolíkom, uväzneným za sexuálne zneužívanie detí. Za mrežami strávil 12 mesiacov, potom v odvolacom procese boli obvinenia proti nemu zrušené. Po svojom prepustení sa Pell vrátil do Ríma.



Pell zomrel v súvislosti so srdcovými komplikáciami po operácii bedrového kĺbu, ktorú absolvoval v Ríme, ako sa uvádzalo na oficiálnej webovej stránke Vatikánu.



Jeho telo vrátia do Austrálie a bude pochované v krypte Katedrály svätej Márie v Sydney, informovali cirkevní predstavitelia.



Líder austrálskeho štátu Viktória, premiér Daniel Andrews, odmietol financovať štátny pohreb kardinála Pella z peňazí daňových poplatníkov - dodal, že v ľuďoch preživších sexuálne zneužívanie by to vyvolávalo "hlboký stres".



"Nikdy nezabudneme na obete, na ľudí, ktorí ako deti prežili inštitucionálne sexuálne zneužívanie v rukách katolíckej cirkvi,“ povedal novinárom Andrews s tým, že štátne pohreby sú vyhradené pre významné osobnosti, ktoré boli veľkým prínosom pre austrálsky verejný život.