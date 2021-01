Vo Vatikáne sa začala vakcinačná kampaň

Vatikán 13. januára (TASR) – Pápeža Františka údajne už zaočkovali proti novému koronavírusu. Podľa novinárov oboznámených so situáciou sa tak stalo v stredu, keď sa vo Vatikáne začala očkovacia kampaň, informovala agentúra AFP.



Správu o zaočkovaní 84-ročného pápeža priniesli novinári považovaní za Františkových osobných priateľov, a to pre týždenník America vydávaný jezuitmi v USA a argentínsky denník La Nación. Vatikán informáciu bezprostredne nepotvrdil.



Pápež však už v sobotu oznámil, že sa v priebehu tohto týždňa dá zaočkovať. Na margo ľudí, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať, pritom František uviedol, že ide o popieranie hraničiace so samovraždou, ktoré si on nedokáže vysvetliť. Zdôraznil, že sa treba dať zaočkovať.



Hovorca Vatikánu Matteo Bruni informoval, že očkovacia kampaň sa začala v stredu v átriu audienčnej siene Pavla VI., uvádza portál Vatican News. Prednostne sú očkovaní zdravotníci, bezpečnostné zložky, seniori a tí, čo sú v častom styku s verejnosťou.



Okrem občanov Mestského štátu Vatikán sa na očkovanie mohli dobrovoľne prihlásiť zamestnanci Svätej stolice a ich rodinní príslušníci, registrovaní vo vatikánskom zdravotníckom systéme, starší ako 18 rokov. Mladší ľudia sa zatiaľ zapojiť nemôžu, keďže klinické štúdie vakcín pre túto vekovú skupinu dosiaľ neboli ukončené, vysvetľuje Vatican News.



Okrem Františka už úmysel nechať sa zaočkovať deklaroval aj jeho predchodca – 93-ročný emeritný pápež Benedikt XVI. Pre nemeckú agentúru CNA to potvrdil Benediktov osobný tajomník Georg Gänswein. Dodal, že očkovanie podstúpia všetci obyvatelia vatikánskeho kláštora Mater Ecclesiae, v ktorom emeritný pápež žije.