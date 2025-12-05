< sekcia Zahraničie
Vo Vatikáne slávnostne odhalili mozaiku Sedembolestnej Panny Márie
Košický arcibiskup metropolita a predseda KBS Bernard Bober projekt označil za symbol duchovného spojenia medzi Slovenskom a Vatikánom.
Autor TASR
Vatikán 5. decembra (TASR) - Vo Vatikánskych záhradách v piatok slávnostne odhalili mozaiku Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Stalo sa tak za účasti slovenského prezidenta Petra Pellegriniho, predstaviteľov Konferencie biskupov Slovenska (KBS), Svätej stolice a Diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej stolici. Dielo má symbolicky prehĺbiť duchovné väzby medzi Slovenskom a Vatikánom a vyjadriť úctu Panne Márii. Stojí za ním gréckokatolícky kňaz Kamil Dráb z Centro Arte v Starej Ľubovni.
„Mozaiku sme inštalovali pred pár dňami. Jej témou je Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska. Je to vlastne vklad SR do priestoru Vatikánskych záhrad. Mozaika má symbolizovať niečo na jednej strane veľmi duchovné a zároveň niečo veľmi blízke Slovensku,“ priblížil Dráb s tým, že mozaika zdobí jeden zo starobylých múrov v záhrade.
Košický arcibiskup metropolita a predseda KBS Bernard Bober projekt označil za symbol duchovného spojenia medzi Slovenskom a Vatikánom. „Pripomína nám, že Panna Mária Sedembolestná má výnimočné miesto v našom národe, ale aj v živote všetkých veriacich. Je Matkou útechy a súcitu, ktoré všetci tak veľmi potrebujeme,“ skonštatoval. Avizoval, že do Vatikánskej záhrady by chceli osadiť ešte ďalšie dielo so Svätými Cyrilom a Metodom. „Ak bude Božia vôľa a súhlas Vatikánu,“ podotkol. Pripomenul, že vo Vatikánskych záhradách sa nachádza ešte lipa, ktorú zasadil zosnulý exprezident SR Michal Kováč.
Slovenský prezident Pellegrini považuje umiestnenie mozaiky do Vatikánskych záhrad za obrovskú poctu. „Sedembolestná nie je patrónkou dokonalých, ale zranených. Aj preto je veľmi symbolické, že práve teraz, keď prežívame napätia doma a nepokoj vo svete, bude mať slovenský národ v srdci Vatikánu tento obraz nádeje,“ okomentoval. Poďakoval Vatikánu za povolenie inštalácie aj autorom mozaiky. Poukázal na to, že dielo sa vytvorilo tradičnou technikou z tisícok farebných kociek a kamienkov. „Každá z nich je symbolom každého z nás: ľudí, ktorí tvoria spoločenstvo, v ktorom sa rozvíjajú priateľské vzťahy, hodnoty a spoločné ciele,“ dodal.
(osobitná spravodajkyňa TASR Alexandra Kubalová)
„Mozaiku sme inštalovali pred pár dňami. Jej témou je Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska. Je to vlastne vklad SR do priestoru Vatikánskych záhrad. Mozaika má symbolizovať niečo na jednej strane veľmi duchovné a zároveň niečo veľmi blízke Slovensku,“ priblížil Dráb s tým, že mozaika zdobí jeden zo starobylých múrov v záhrade.
Košický arcibiskup metropolita a predseda KBS Bernard Bober projekt označil za symbol duchovného spojenia medzi Slovenskom a Vatikánom. „Pripomína nám, že Panna Mária Sedembolestná má výnimočné miesto v našom národe, ale aj v živote všetkých veriacich. Je Matkou útechy a súcitu, ktoré všetci tak veľmi potrebujeme,“ skonštatoval. Avizoval, že do Vatikánskej záhrady by chceli osadiť ešte ďalšie dielo so Svätými Cyrilom a Metodom. „Ak bude Božia vôľa a súhlas Vatikánu,“ podotkol. Pripomenul, že vo Vatikánskych záhradách sa nachádza ešte lipa, ktorú zasadil zosnulý exprezident SR Michal Kováč.
Slovenský prezident Pellegrini považuje umiestnenie mozaiky do Vatikánskych záhrad za obrovskú poctu. „Sedembolestná nie je patrónkou dokonalých, ale zranených. Aj preto je veľmi symbolické, že práve teraz, keď prežívame napätia doma a nepokoj vo svete, bude mať slovenský národ v srdci Vatikánu tento obraz nádeje,“ okomentoval. Poďakoval Vatikánu za povolenie inštalácie aj autorom mozaiky. Poukázal na to, že dielo sa vytvorilo tradičnou technikou z tisícok farebných kociek a kamienkov. „Každá z nich je symbolom každého z nás: ľudí, ktorí tvoria spoločenstvo, v ktorom sa rozvíjajú priateľské vzťahy, hodnoty a spoločné ciele,“ dodal.
(osobitná spravodajkyňa TASR Alexandra Kubalová)