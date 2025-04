Vo Vatikáne vrcholia prípravy na pohreb pápeža Františka

Vatikán 25. apríla (TASR) - Vo Vatikáne v piatok vrcholia prípravy na sobotňajší pohreb pápeža Františka. Otvorená rakva s jeho telesnými pozostatkami zostane v Bazilike sv. Petra vystavená do 19.00 h - do obradu jej zapečatenia o 20.00 h, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Talianske a vatikánske úrady pred pohrebom zaviedli v oblasti okolo baziliky prísne bezpečnostné opatrenia: areál monitorujú za pomoci dronov, na strechách budov sú ostreľovači, v pohotovosti sú stíhačky a nad Rímom bude vyhlásená bezletová zóna. Polícia uviedla, že ďalšie kontrolné stanovištia budú aktivované v piatok večer.



Talianska agentúra civilnej ochrany odhaduje, že počas nadchádzajúceho víkendu, ktorý by zrejme aj tak bol rušný kvôli piatkovému štátnemu sviatku, sa v Ríme zíde „niekoľko stotisíc“ ľudí. Na pohrebe sa očakáva aj účasť najmenej 130 zahraničných delegácií vrátane 50 hláv štátov a desiatich monarchov.



Po pohrebnej omši pred Bazilikou sv. Petra prenesú rakvu do jeho obľúbeného chrámu v Ríme - Baziliky Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore), kde pápeža pochovajú do jednoduchého hrobu - v súlade s jeho prianím. Ľudia budú môcť hrob navštíviť od nedele rána.



Následne sa pozornosť sústredí na voľbu Františkovho nástupcu. Kardináli z celého sveta postupne prichádzajú do Ríma a Vatikánu, kde sa teraz každý deň stretávajú, aby sa dohodli na ďalších krokoch. Ich ďalšie zasadnutie sa začne v piatok o 09:00 h.



Dátum konkláve ešte nebol oznámený. Voľba nového pápeža sa však musí začať najmenej 15 dní a nie neskôr ako 20 dní po smrti jeho predchodcu. V konkláve môžu hlasovať len kardináli mladší ako 80 rokov.



Podľa britských stávkových kancelárií William Hill je favoritom taliansky kardinál Pietro Parolin, ktorý bol druhým najvýznamnejším kardinálom po Františkovi. Za ním v poradí favoritov (papabile) nasledujú filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle, nasledovaný ghanský kardinál Petrom Turksonom a arcibiskupom Bologne Matteom Zuppim.



František - vôbec prvý pápež z Latinskej Ameriky - zomrel na Veľkonočný pondelok 21. apríla vo veku 88 rokov - necelý mesiac po 38 dní trvajúcej hospitalizácii pre ťažký obojstranný zápal pľúc.